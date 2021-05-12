17:24 (мск), источник: ТАСС
«Вариант, вызывающий беспокойство». Угрожает ли индийский штамм остальному миру?
Специалисты опасаются, что мутирующий вирус может быть более заразным и менее восприимчивым к вакцинам.
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Индия борется с очередным всплеском заражений COVID-19, что в последние недели уносит по несколько тысяч жизней каждый день. В стране переполнены больницы и крематории, наблюдается массовая нехватка медицинского кислорода. По мнению ученых, одной из причин очередного подъема заболеваемости в стране среди прочего может быть новый штамм коронавируса.
Как заявили 10 мая во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), статус индийского штамма коронавируса B.1.617 с тройной мутацией повысят — с «вызывающего интерес» до «вызывающего беспокойство» на глобальном уровне.
Другие штаммы со статусом «вызывающие беспокойство» — вариант B.1.1.7, который впервые нашли в Великобритании, и B.1.351, обнаруженный в Южной Африке, а также найденный в Бразилии P.1.
Общее число заразившихся в Индии за все время эпидемии достигло 23 млн.
Отдельные эксперты считают, что эти цифры, вероятно, сильно занижены, так как многие из заболевших даже не добираются до переполненных больниц.
Самые ранние образцы варианта B.1.617 в Индии нашли еще в прошлом октябре, а уже в декабре выявили его разновидность с мутациями E484Q и L452R. К середине февраля на этот штамм приходилось 60% случаев всех заболеваний COVID-19, приводит журнал Nature слова Прии Абрахам, директора Национального института вирусологии (NIV) в Пуне.
Уже в марте 2021 года власти страны объявили, что вариант стал особо активно распространяться в штате Махараштра (запад Индии), где расположен крупнейший город страны Мумбаи. Это при том, что в Индии также получил распространение и британский штамм, особенно в Дели и штате Пенджаб.
Как отмечают в ВОЗ, мутации E484Q и L452R, скорее всего, делают индийский вариант более заразным и более защищенным от иммунного ответа. Пока они не встречались, к примеру, у британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Третья мутация в этом варианте, P681R, потенциально может привести к «усиленной передаче», допускают эксперты.
На сегодняшний день, согласно данным ВОЗ, индийский штамм обнаружили уже почти в 50 странах мира, включая США, Францию и Сингапур. Под данным Washington Post, больше всего случаев заражения B.1.617 за пределами Индии наблюдается в Великобритании.
Российские власти пока не сообщали о нахождении индийского варианта вируса на территории РФ, но специалисты лаборатории «Вектор» уже получили его образцы для исследований.
Происходящее в Индии объясняется сразу несколькими ключевыми факторами, и мутация коронавируса — лишь один из них. Согласно заявлению ВОЗ, в Индии найдены и другие вызывающие обеспокоенность штаммы COVID-19, но именно B.1.617 имеет наиболее высокие темпы распространения.
«Высокая плотность и численность населения Индии — идеальный инкубатор для этого вируса, чтобы мутировать», — приводит
Как ранее подчеркивали в ВОЗ, масштабы влияния новых мутаций на нынешний быстрый рост числа заболевших в Индии «остаются неясными, поскольку присутствуют и такие факторы, как имевшие место недавно скопления большого числа людей, которые могли способствовать росту [заболеваемости]».
Отвечая на вопросы об эффективности вакцин против индийского варианта, в ВОЗ призывают дождаться результатов более детальных исследований.
«Пока у нас нет ничего, что говорило бы о том, что наши средства диагностики, лекарства и вакцины не действуют», — резюмировала эксперт организации Мария ван Керкхове.
«Как правило, уровень антител в 20, 30, 80 раз выше того, что необходимо для того, чтобы нейтрализовать все количество вируса, которое бывает в организме инфицированного на пике. “Спутник V” будет эффективен против индийского штамма», — сказал Гинцбург. В
Одновременно глава компании BioNTech Угур Сахин также рассказал журналистам CNBC о своей «уверенности» в том, что созданная ими совместно с Pfizer вакцина эффективна против индийского штамма.
«Мы уже имели дело с двойными мутациями в наших предыдущих испытаниях, и основываясь на полученных в прошлом данных, мы уверены, что мы увидим аналогичный способ нейтрализации этого вируса», — заявил он. При этом, как отмечает CNBC, у компании BioNTech на тот момент не было достаточных данных о B.1.617.
Как указывает журнал Nature, вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech также продолжает действовать, несмотря на небольшое снижение эффективности нейтрализующих антител, которые вырабатывает препарат.
Дмитрий Беляев