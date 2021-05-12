СК сообщил о заболевании головного мозга у стрелявшего в школе в Казани

«По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга», — говорится в публикации ведомства.
СК также отмечает, что с начала текущего года близкие Галявиева обращали внимание на агрессивность и вспыльчивость в его поведении.
Текущее состояние стрелявшего в СК охарактеризовали неадекватным поведением, что препятствует проведению полноценных следственных действий с ним.
В этот же день надзорное ведомство должно предъявить Галявиеву обвинение и будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
11 мая 19-летний Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 23 человека.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Следствие назначит Галявиеву психиатрическую экспертизу. Как рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, на молодого человека было официально зарегистрировано оружие.
Похороны погибших 12 мая прошли в Казани. Этот день также объявлен в Татарстане днем траура по погибшим.
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