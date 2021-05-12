Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 мая меняется размер и график получения пенсий Кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
15:52 (мск), источник: Известия

СК сообщил о заболевании головного мозга у стрелявшего в школе в Казани

Ильназу Галявиеву, днем ранее устроившему стрельбу в школе в Казани, в 2020 году поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в Следственном комитете России.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга», — говорится в публикации ведомства.

Новость
Что известно о стрельбе в школе в Казани

СК также отмечает, что с начала текущего года близкие Галявиева обращали внимание на агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Текущее состояние стрелявшего в СК охарактеризовали неадекватным поведением, что препятствует проведению полноценных следственных действий с ним.

В этот же день надзорное ведомство должно предъявить Галявиеву обвинение и будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

11 мая 19-летний Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 23 человека.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Следствие назначит Галявиеву психиатрическую экспертизу. Как рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, на молодого человека было официально зарегистрировано оружие.

Похороны погибших 12 мая прошли в Казани. Этот день также объявлен в Татарстане днем траура по погибшим.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Следите за развитием темы Стрельба в школе в Казани
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 Финансовая издержка: сортировка мусора в РФ потребует 1 млрд рублей
Прикрытый занавес: РФ готова вернуться в ДОН в случае участия в нем США
Кремль прокомментировал слова Кадырова про Израиль
СБУ назвала причину запрета для Моргенштерна въезда на Украину
США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого
Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе
Центробанк сообщил о новой схеме телефонного мошенничества
Власти нашли способ избежать массового отключения банкоматов
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Конкурс коротких рассказов. Все про ремонт))) 242
Cемейный конфликт 188
Казань, примите наши соболезнования... 141
Старики+деменция+гаджеты 124
Леди
Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие блистали на Brit Awards (фото) Звезды блистали на светском рауте
Дом
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
В гостях: вилла Дмитрия Диброва на Рублевке
4 суперполезных совета на время ремонта
7 умных решений для интерьера крошечной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь