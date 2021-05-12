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19:12 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ъ» стал известен диагноз Ильназа Галявиева

Как стало известно «Ъ», Ильназу Галявиеву, убившему накануне девять человек и ранившему еще двадцать три в 175-й гимназии Казани, в прошлом году был поставлен диагноз атрофия головного мозга.

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Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними. Могло ли заболевание привести к убийству, должны установить эксперты. Пока же обвиняемый находится в неадекватном состоянии.

В среду в Казань прилетала группа сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ (СКР) во главе с председателем комитета Александром Бастрыкиным. Генерал юстиции России возложил цветы к мемориалу у школы, осмотрел само место происшествия и провел совещание с подчиненными. По его итогам среди прочего было отмечено, что совершивший массовое убийство в гимназии Ильназ Галявиев, которому было предъявлено обвинение по соответствующей ст. 105 УК, находится в неадекватном состоянии, затрудняющем следственные действия.

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Выяснилось, что молодой человек не состоял на учете у психиатра и в полиции, благодаря чему и получил лицензию на оружие. Однако в прошлом году врачи поставили ему диагноз атрофия головного мозга. Заболевание сопровождается отмиранием клеток, из которых состоит головной мозг, провоцируя, как говорят врачи, серьезные последствия.

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В частности, у больных наблюдается нарушение когнитивных способностей, к которым относятся речь, пространственная ориентация, понимание, логическое мышление, умение вычислять и обучаться. Болезнь вызывает и расстройства неврологического характера.

Болезнь у обвиняемого обострилась в начале этого года — тогда молодой человек окончательно поссорился со своими родителями и забросил колледж, где учился на программиста. Возможно, из-за болезненного состояния он назвал себя Богом и решил совершить массовое убийство «биомусора» в гимназии, которую окончил в 2018 году.

Насколько это предположение соответствует истине, теперь должны установить эксперты. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, по уголовному делу назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

При этом сегодня в суде, который арестовал Галявиева на два месяца, он заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

Николай Сергеев

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