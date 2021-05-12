18:45 (мск), источник: Известия
Суд арестовал напавшего на школу в Казани
Советский суд Казани арестовал на два месяца напавшего на школу 19-летнего Ильяза Галявиева. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
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Накануне Галявиев открыл огонь в гимназии № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 23 человека.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). 12 мая погибшие при стрельбе в казанской гимназии № 175 были похоронены.
По словам заместителя главного врача по хирургии Детской республиканской клинической больницы Михаила Поспелова, состояние пятерых пострадавших детей оценивается как тяжелое, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
Восемь пострадавших спецбортом отправлены на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В настоящее время пострадавших госпитализировали в больницы российской столицы.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о намерении обратиться в МВД для проверки безопасности школ Татарстана и в Роскомнадзор для изучения активности в соцсетях напавшего на школу.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что Галявиев перед нападением завел в мессенджере канал. По его словам, за 15 минут до теракта преступник сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Дуров также сообщил, что в течение часа после получения первых жалоб модераторы заблокировали канал за призывы к насилию.
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