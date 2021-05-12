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12 мая, источник: Daily Storm

Умерла секс-блогер и фемактивистка Татьяна Никонова

Секс-блогер, фемактивистка и журналистка Татьяна Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Об этом рассказали ее друзья и коллеги. Никоновой было 43 года.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее. Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани», — говорится в сообщении в Telegram-канале Никоновой.

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На прошлой неделе Никонова писала в соцсетях, что попала в инфекционное отделение больницы, сообщает «Дождь». Ранее она рассказывала, что у нее диагностировали биполярное расстройство и расстройство пищевого поведения.

Татьяна Никонова основала блог с новостями о знаменитостях Spletnik.ru. Позднее она продала его бывшей жене российского бизнесмена Олега Дерипаски Полине.

С 2012 года Никонова вела блог о сексе и феминизме. Она также писала статьи для ряда изданий, включая «Афишу», Wonderzine, The Village и GQ.

В 2017 году Никонова вместе с фемактивисткой и иллюстратором Никой Водвуд о краудфандинговой кампании для создания учебника «Наука секса для подростков».

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