Умерла секс-блогер и фемактивистка Татьяна Никонова

12 мая, источник: Daily Storm
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«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась
На прошлой неделе Никонова писала в соцсетях, что попала в инфекционное отделение больницы, сообщает «Дождь». Ранее она рассказывала, что у нее диагностировали биполярное расстройство и расстройство пищевого поведения.
Татьяна Никонова основала блог с новостями о знаменитостях Spletnik.ru. Позднее она продала его бывшей жене российского бизнесмена Олега Дерипаски Полине.
С 2012 года Никонова вела блог о сексе и феминизме. Она также писала статьи для ряда изданий, включая «Афишу», Wonderzine, The Village и GQ.
В 2017 году Никонова вместе с фемактивисткой и иллюстратором Никой Водвуд о краудфандинговой кампании для создания учебника «Наука секса для подростков».
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