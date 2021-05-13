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02:26 (мск), источник: Коммерсантъ

«Хамас» заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву и Иерусалиму

Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Бригады аль-Кассам» заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву и Иерусалиму в ответ на бомбардировки сектора Газа. В городе прозвучали сирены воздушной тревоги.

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«“Бригады аль-Кассам” нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на продолжающиеся бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа», — говорится в заявлении. После этого последовало заявление об ударе по Иерусалиму.

Как передает «РИА Новости» сирены сработали в Тель-Авиве, а также в городе Модиин, который находится между Тель-Авивом и Иерусалимом. Ранее вечером сирены звучали в округе Гуш Дан и в городе Ришон-ле-Цион.

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала обострения конфликта с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 1,5 тыс. ракет. 350 запусков были неудачными — ракеты упали в секторе Газа. ПВО «Железный купол» перехватило сотни ракет, утверждают израильские военные.

Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
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