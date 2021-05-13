02:26 (мск), источник: Коммерсантъ
«Хамас» заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву и Иерусалиму
Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Бригады аль-Кассам» заявило о ракетном ударе по
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«“Бригады аль-Кассам” нанесли ракетный удар по
Как передает «РИА Новости» сирены сработали в
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