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03:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция Израиля задержала 400 участников протестов

Полиция задержала в Израиле 400 участников акций протеста. Утверждается, что они были причастны к беспорядкам по всей стране, передает AP. Ранено 46 человек. Как сообщают израильские и палестинские СМИ, в столкновениях погиб один араб.

Источник: AP 2021

Президент Израиля Реувен Ривлин призвал «остановить безумие» и назвал события в стране гражданской войной. Аналогичную оценку событиям дал мэр города Лод, который находится недалеко от Тель-Авива и где произошли массовые беспорядки.

В некоторых случаях беспорядки провоцировали группы евреев с радикальными правыми взглядами, передает AP. Они избивали арабов и устраивали погромы в магазинах, принадлежащих арабам. Например, такой инцидент произошел в городе Бат-Ям (входит в Тель-Авивский округ). Также известно о случаях нападения арабов на евреев.

В Старом городе Иерусалима наиболее жесткие столкновения происходят в районе Дамасских ворот, которые ведут к мечети Аль-Акса. Палестинские СМИ сообщают, что израильские полицейские преградили путь палестинцам, которые шли на молитву в честь окончания месяца рамадан. Столкновения также возобновились в районе Шейх-Джаррах, где по решению суда выселяют несколько арабских семей.

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