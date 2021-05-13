Полиция Израиля задержала 400 участников протестов

Президент Израиля Реувен Ривлин призвал «остановить безумие» и назвал события в стране гражданской войной. Аналогичную оценку событиям дал мэр города Лод, который находится недалеко от Тель-Авива и где произошли массовые беспорядки.
В некоторых случаях беспорядки провоцировали группы евреев с радикальными правыми взглядами, передает AP. Они избивали арабов и устраивали погромы в магазинах, принадлежащих арабам. Например, такой инцидент произошел в городе Бат-Ям (входит в Тель-Авивский округ). Также известно о случаях нападения арабов на евреев.
В Старом городе Иерусалима наиболее жесткие столкновения происходят в районе Дамасских ворот, которые ведут к мечети Аль-Акса. Палестинские СМИ сообщают, что израильские полицейские преградили путь палестинцам, которые шли на молитву в честь окончания месяца рамадан. Столкновения также возобновились в районе Шейх-Джаррах, где по решению суда выселяют несколько арабских семей.