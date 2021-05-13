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22:18 (мск), источник: ТАСС

Суд взыскал 130 тысяч рублей в пользу лидера «тамбовской» ОПГ за волокиту следствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Московский городской суд постановил выплатить осужденному и лидеру «тамбовской» организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову 130 тыс. рублей компенсации за волокиту по уголовному делу об убийстве, которое расследуется в отношении него. Об этом ТАСС сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

Источник: AP 2021

«[Суд взыскал] 130 тыс. рублей по административному иску к СК РФ, который более 10 лет расследует эпизод убийства, в котором обвиняют Барсукова», — сказал адвокат. Он добавил, что суд признал волокиту по делу. «Все разумные сроки расследования со всей очевидностью превышены», — отметил собеседник агентства.

Деньги взыскали за расследование уголовного дела об убийстве, которое было совершено в Санкт-Петербурге в 2000 году, когда были застрелены два человека. Барсукова обвиняли в данном преступлении. Он подал в суд с требованием выплатить ему компенсацию за нарушение прав на судопроизводство в разумный срок.

Куйбышевский районный суд Петербурга ранее признал Барсукова виновным в создании ОПГ, по совокупности ранее полученных наказаний его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его также обвиняли в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, свою вину в данном преступлении он не признал.

Преступная группировка действовала в Петербурге в конце 1990-х — начале 2000-х годов, ее участники совершали убийства, в том числе заказные, занимались рэкетом и разбоями. Как установил суд, участники группировки, которыми руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. Они подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о топ-менеджменте компаний в Единый государственный реестр юридических лиц.

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