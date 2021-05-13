Суд взыскал 130 тысяч рублей в пользу лидера «тамбовской» ОПГ за волокиту следствия

22:18 (мск), источник: ТАСС
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«[Суд взыскал] 130 тыс. рублей по административному иску к СК РФ, который более 10 лет расследует эпизод убийства, в котором обвиняют Барсукова», — сказал адвокат. Он добавил, что суд признал волокиту по делу. «Все разумные сроки расследования со всей очевидностью превышены», — отметил собеседник агентства.
Деньги взыскали за расследование уголовного дела об убийстве, которое было совершено в
Куйбышевский районный суд Петербурга ранее признал Барсукова виновным в создании ОПГ, по совокупности ранее полученных наказаний его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его также обвиняли в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, свою вину в данном преступлении он не признал.
Преступная группировка действовала в Петербурге в конце 1990-х — начале 2000-х годов, ее участники совершали убийства, в том числе заказные, занимались рэкетом и разбоями. Как установил суд, участники группировки, которыми руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. Они подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о