19:37 (мск), источник: Ведомости
Colonial Pipeline заплатила взломавшим ее хакерам $5 млн
Подвергнувшаяся кибератаке американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн в криптовалюте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Компания, по словам двух человек, знакомых с ситуацией, в пятницу выплатила восточноевропейским хакерам почти $5 млн», — пишет издание, отмечая, что эта информация противоречит появившимся ранее сообщениям о том, что компания не намерена платить «вымогательский сбор» за помощь в восстановлении работы.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что Colonial Pipeline возобновила свою деятельность в штатном режиме, отметив, что «перезапуск трубопровода прошел хорошо». До этого в компании рассказали, что ее системы были заражены
Colonial Pipeline — крупнейший оператор сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля в США,
Ранее CNN сообщило, что атаку на Colonial Pipeline могла осуществить относительно недавно созданная группа хакеров из России Darkside. При этом президент США Джо Байден заявлял, что свидетельств причастности России к этой хакерской атаке нет, хотя злоумышленники могут находиться в России. Позднее власти США подтвердили отсутствие прямой связи между Россией и хакерами.