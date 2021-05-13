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21:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведчука поместили под домашний арест

Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый принял решение поместить председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Суд частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины. Ведомство просило либо взять Медведчука под стражу, либо назначить залог в 300 миллионов гривен (804 миллионов рублей).

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Ранее 13 мая сообщалось, что активисты развернули плакат «Кожного ката чекає розплата» («Каждого палача ждет расплата») под зданием Печерского районного суда. Туда стянули дополнительные силы Национальной полиции Украины.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски.

Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

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