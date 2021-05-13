В Шереметьево задержан сын Николая Меркушкина

По словам парламентария, господин Меркушкин задержан сотрудниками УЭБиПК МВД республики Мордовия в рамках уголовного дела о передаче взятки руководителю мордовского отделения ЦБ РФ. Сына Николая Меркушкина везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение по ст. 291 УК РФ (Дача взятки), отметил Александр Хинштейн.
Ранее господин Хинштейн обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отреагировать на бездействие СУ СКР Республики Мордовия и привлечь к уголовной ответственности Алексея Меркушкина, который, по данным депутата, возможно, причастен к коррупционным преступлениям, которые уже расследуются.
Как говорится в опубликованном в открытом доступе письме, бывшие деловые партнеры Алексея Меркушкина назвали его одним из инициаторов передачи взятки управляющему отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ в Мордовии Александру Теренькину в 2015 году после проверки регулятором Мордовпромстройбанка и обнаружения в его деятельности нарушений законодательства.
По данным депутата Хинштейна, претензии к сыну бывшего губернатора имеются и в рамках уголовного дела о мошенничесвте при покупке властями республики выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» у Мордовпромстройбанка.