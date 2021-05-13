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21:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В Шереметьево задержан сын Николая Меркушкина

В московском аэропорту «Шереметьево» задержан бизнесмен Алексей Меркушкин, сын бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Предприниматель планировал улететь в Минск, уточняет депутат.

Источник: Коммерсантъ

По словам парламентария, господин Меркушкин задержан сотрудниками УЭБиПК МВД республики Мордовия в рамках уголовного дела о передаче взятки руководителю мордовского отделения ЦБ РФ. Сына Николая Меркушкина везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение по ст. 291 УК РФ (Дача взятки), отметил Александр Хинштейн.

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Ранее господин Хинштейн обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отреагировать на бездействие СУ СКР Республики Мордовия и привлечь к уголовной ответственности Алексея Меркушкина, который, по данным депутата, возможно, причастен к коррупционным преступлениям, которые уже расследуются.

Как говорится в опубликованном в открытом доступе письме, бывшие деловые партнеры Алексея Меркушкина назвали его одним из инициаторов передачи взятки управляющему отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ в Мордовии Александру Теренькину в 2015 году после проверки регулятором Мордовпромстройбанка и обнаружения в его деятельности нарушений законодательства.

По данным депутата Хинштейна, претензии к сыну бывшего губернатора имеются и в рамках уголовного дела о мошенничесвте при покупке властями республики выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» у Мордовпромстройбанка.

Сабрина Самедова

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