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01:10 (мск), источник: РБК

Армия Израиля сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа

Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа, сообщают военные в своем Twitter. Они не привели подробностей, пообещав предоставить их позже. Военные попросили жителей четырехкилометровой приграничной зоны сектора оставаться в безопасных укрытиях.

В другом их заявлении говорится, что ранее истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удары по ряду складов с оружием в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС).

Как сообщает the Times of Israel, в атаке задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия, но ее еще нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Twitter заявил, что ХАМАС заплатит «очень высокую цену». «Последнее слово еще не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — написал он.

Утром 13 мая представитель израильской армии Хидаи Зильберман сообщил, что военные разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, которые в течение дня должны были представить командованию и политическому руководству страны. Телеканал Channel 12 со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник передавал, что это один из вариантов, который Израиль рассматривает в ответ на интенсивный ракетный обстрел.

Обострение палестино-израильского конфликта началось после того, как израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

После того как Израиль отказался выполнить ее требования, члены группировки начали обстрел территории страны из самодельных ракетных установок. Всего по Израилю было выпущено более 1,6 тыс. ракет, в результате ответной операции на палестинской территории поражено около 600 объектов, которые боевики ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» использовали для военных целей.

Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
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