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13:56 (мск), источник: Известия

Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян

Мошенники выманивают личные данные россиян на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в крупные российские и иностранные компании. Об этом рассказали в пятницу, 14 мая, «РИА Новости» в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Источник: Известия
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Сообщается, что мошенники создали фишинговые сайты, которые выманивали персональные данные пользователей, предлагая им вложиться в инвестиционные проекты российских и зарубежных компаний. Так, россиянам предлагалось инвестировать в крупные российские банки, компании нефтяной отрасли, а также американскую Tesla и другие проекты Илона Маска.

Фишинговые сайты представляют из себя одну страницу с кликбейтным заголовком, ссылкой на видео на YouTube, описанием будущих выгод, а также формой сбора личных данных. После ввода информации всплывает окно с обещанием перезвонить, но никаких действий не следует.

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — считают в Bi.Zone.

Как отмечает компания, за год обнаружено более 600 таких мошеннических сайтов.

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