Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян

Сообщается, что мошенники создали фишинговые сайты, которые выманивали персональные данные пользователей, предлагая им вложиться в инвестиционные проекты российских и зарубежных компаний. Так, россиянам предлагалось инвестировать в крупные российские банки, компании нефтяной отрасли, а также американскую Tesla и другие проекты Илона Маска.
Фишинговые сайты представляют из себя одну страницу с кликбейтным заголовком, ссылкой на видео на YouTube, описанием будущих выгод, а также формой сбора личных данных. После ввода информации всплывает окно с обещанием перезвонить, но никаких действий не следует.
«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — считают в Bi.Zone.
Как отмечает компания, за год обнаружено более 600 таких мошеннических сайтов.