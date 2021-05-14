Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому

«Она [мошенница] представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм», — рассказала очевидец.
Женщина ответила, что является пенсионером, но не стоит на учете в департаменте труда и социальной защиты.
О похожем случае рассказала еще одна москвичка. По ее словам, заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал.
В агентстве отметили, что надомной вакцинацией маломобильных граждан занимаются исключительно органы социальной защиты, у которых есть списки лиц этой категории. В остальных случаях такая процедура не проводится.
13 апреля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичи смогут привиться от коронавируса на дому. По ее словам, в первую очередь такая вакцинация предусмотрена для граждан, получающих социальное обслуживание и испытывающих трудности в самостоятельном передвижении. На данный момент таких москвичей порядка 120 тыс. человек, добавила Ракова.
Масштабная вакцинация москвичей от инфекции началась в декабре прошлого года, а с середины января 2021 года — по всей России. Сделать прививку бесплатно могут все желающие.