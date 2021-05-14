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09:57 (мск), источник: Известия

Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому

Мошенники под видом работников социальной защиты начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от COVID-19 на дому. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает «РИА Новости».

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Источник: РИА "Новости"

«Она [мошенница] представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм», — рассказала очевидец.

Женщина ответила, что является пенсионером, но не стоит на учете в департаменте труда и социальной защиты.

О похожем случае рассказала еще одна москвичка. По ее словам, заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал.

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В агентстве отметили, что надомной вакцинацией маломобильных граждан занимаются исключительно органы социальной защиты, у которых есть списки лиц этой категории. В остальных случаях такая процедура не проводится.

13 апреля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичи смогут привиться от коронавируса на дому. По ее словам, в первую очередь такая вакцинация предусмотрена для граждан, получающих социальное обслуживание и испытывающих трудности в самостоятельном передвижении. На данный момент таких москвичей порядка 120 тыс. человек, добавила Ракова.

Масштабная вакцинация москвичей от инфекции началась в декабре прошлого года, а с середины января 2021 года — по всей России. Сделать прививку бесплатно могут все желающие.

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