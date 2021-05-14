10:05 (мск), источник: Ведомости
СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии по подозрению во взяточничестве
Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против
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«По поручению следователя СУ СК России по Республике Мордовия при попытке пересечения границы Российской Федерации сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД задержан бывший заместитель председателя Правительства Республики Мордовия — министр целевых программ Алексей Меркушкин», — говорится в сообщении СК. Там подтвердили, что он подозревается в совершении преступления по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По данным следствия, Меркушкин в 2015 г. будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем его совета директоров и еще одним акционером банка передали взятку в 7 млн руб. управляющему отделением Национального Банка (НБ) по Республике Мордовия
Управляющий отделением НБ уже помещен под домашний арест по обвинению в получении взятки, председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка» арестован.
О задержании Алексея Меркушкина в московском аэропорту Шереметьево накануне сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.