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10:05 (мск), источник: Ведомости

СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии по подозрению во взяточничестве

Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против вице-губернатора Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина, по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению следователя СУ СК России по Республике Мордовия при попытке пересечения границы Российской Федерации сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД задержан бывший заместитель председателя Правительства Республики Мордовия — министр целевых программ Алексей Меркушкин», — говорится в сообщении СК. Там подтвердили, что он подозревается в совершении преступления по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, Меркушкин в 2015 г. будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем его совета директоров и еще одним акционером банка передали взятку в 7 млн руб. управляющему отделением Национального Банка (НБ) по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления ЦБ. «Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии», — уточнили в СК.

Управляющий отделением НБ уже помещен под домашний арест по обвинению в получении взятки, председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка» арестован.

О задержании Алексея Меркушкина в московском аэропорту Шереметьево накануне сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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