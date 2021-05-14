11:45 (мск), источник: РБК
Сенатор и экс-губернатор ответил на сообщения о «пьяной езде»
По словам Королева, у него прихватило сердце,
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Член Совета Федерации от Липецкой области и бывший глава региона Олег Королев объяснил РБК, что произошло в Липецке 13 мая, когда он ехал за рулем своего Lexus.
Ранее издание Baza опубликовало видео, где показан внедорожник, который хаотично движется между полосами, выезжает на встречку. После этого автомобиль остановила полиция. У него пробиты колеса, поцарапан кузов. Позже человек, похожий на Королева, показан спящим за рулем. Канал сообщил, что водитель был пьян и отказался от медицинского освидетельствования. Эту информацию также приводит РЕН ТВ.
Издание Gorod48 сообщало, что Lexus Королева сбил несколько дорожных знаков.
«Все абсолютно не так. Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лег. Аварий я не совершал, был абсолютно трезвый: выпивать в последние годы мне нельзя
РБК направил запрос в
Королев представляет Липецкую область в Совете Федерации с 2018 года. До этого членом верхней палаты был в 1994—2002-м. С 1998 по 2018 год занимал пост губернатора Липецкой области. Ушел досрочно, по собственному желанию.
Любовь Порываева, Михаил Котляр