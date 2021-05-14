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13:02 (мск), источник: ТАСС

В Польше предъявили обвинения фермерам, которые 23 года держали в неволе выходца из СССР

По словам Николая Ерофеева, его почти не кормили и запрещали выходить в город, били и издевались.

Источник: AP 2021

ВАРШАВА, 14 мая. /ТАСС/. Польские власти предъявили обвинения двум гражданам страны, которые 23 года держали в неволе выходца из СССР Николая Ерофеева, заставляя его работать на птицефабрике под Люблином. Об этом сообщил телеканал Polsat.

«В рамках расследования, проведенного сотрудниками Государственной пограничной службы в Легнице под надзором районной прокуратуры в Легнице, двум польским гражданам было предъявлено обвинение в торговле людьми», — проинформировала представительница погранохраны Иоанна Конечняк. Это преступление карается лишением свободы на срок не менее трех лет.

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«Более 23 лет в отношении россиянина использовались незаконные угрозы, а его критическое положение и состояние беспомощности использовались для выполнения принудительных работ, унижающих человеческое достоинство», — добавила Конечняк.

Подозреваемым в совершении этого преступления запрещено покидать страну и приближаться к потерпевшему на расстояние менее 100 м, общаться с ним лично или по телефону. Имущество одного из фигурантов дела на сумму 200 тыс. злотых (более $50 тыс.) арестовано, после завершения разбирательства эта сумма может быть выплачена Ерофееву в качестве компенсации.

История Ерофеева стала известна в 2020 году, благодаря проведенному польским телевидением журналистскому расследованию. Как выяснилось, ему уже 60 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году, чтобы работать в дислоцированной тогда под Болеславцем советской военной части. Когда военные ушли из республики, Ерофеев решил остаться и пошел работать на ферму, где ему никто не платил. О своей нелегкой судьбе рассказать кому-либо он боялся, так как находился в стране нелегально.

По словам мужчины, его почти не кормили и запрещали выходить в город, били и издевались. Новую жизнь Ерофееву помогли начать Ева и Кшиштоф Тышкевич. Они дали ему жилье, помогли найти адвоката и даже взяли собаку из приюта, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким.

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