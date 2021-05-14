17:30 (мск), источник: Lenta.Ru
Стало известно об украденном после взрывов в Чехии оружии
После взрывов на складах в чешской Врбетице в 2014 году оттуда пропало оружие. Возможно, его украли, пишет издание Mladá fronta IDNES.
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Компания уже подала иск по подозрению в краже полицией. Предполагают, что это могли сделать в том числе полицейские, после того как прибыли на место взрыва.
При этом чешская полиция считает Россию причастной к взрывам. Чехия уже объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы находились на месте происшествия. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.
18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.