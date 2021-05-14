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17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об украденном после взрывов в Чехии оружии

После взрывов на складах в чешской Врбетице в 2014 году оттуда пропало оружие. Возможно, его украли, пишет издание Mladá fronta IDNES.

Источник: Palickap/CC BY-SA 4.0

В фирме-арендаторе складов Imex Group недосчиталась большого числа вооружений: тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и сопутствующего оборудования. «Все они исчезли после взрывов в конце 2014 года и могли оказаться в руках торговцев оружием на черном рынке», — предполагают в Imex Group.

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Компания уже подала иск по подозрению в краже полицией. Предполагают, что это могли сделать в том числе полицейские, после того как прибыли на место взрыва.

При этом чешская полиция считает Россию причастной к взрывам. Чехия уже объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы находились на месте происшествия. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.

18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.

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