«Единая Россия» приостановила членство липецкого сенатора после ДТП

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, членство Королева приостановлено до конца разбирательства по заявлению самого сенатора. «Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае если версия Олега Петровича подтвердится и он докажет свою невиновность, “Единая Россия” будет готова восстановить его членство в партии», — сказал Турчак.
СМИ распространили видеозаписи, на которых автомобиль сенатора и бывшего губернатора со спущенными шинами ездит по улицам Липецка, пересекая разделительную полосу и сбивая знаки.
Также на видео был запечатлен момент общения Королева с сотрудниками ГИБДД. Распространившее видео издание Baza написало, что сенатора поймали пьяным.
В разговоре с «Ъ» Олег Королев заявил, что не пил, а почувствовал себя плохо из-за мерцательной аритмии. «В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал», — сказал Королев. В попытке избежать столкновения с другими участниками движения он, по собственному признанию, повредил машину.
Сенатор уточнил, что сотрудники ГИБДД не составили протокол по факту происшествия. Между тем ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что по факту ДТП в Липецке с участием Олега Королева составлен протокол об административном правонарушении. «Ъ» направил в липецкое управление МВД журналистский запрос с просьбой прояснить ситуацию.