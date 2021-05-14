В России резко возросло число новых случаев заражения

Инфекционисты, с которыми поговорил «Ъ», расходятся во мнениях о том, можно ли считать происходящее признаком «третьей волны» эпидемии. Впрочем, врачи считают «неизбежными» сезонные всплески заболеваемости коронавирусом — и тревожатся из-за увеличения летальных случаев и нежелания россиян вакцинироваться.
В России 14 мая выявили 9462 заразившихся коронавирусом, следует из данных федерального оперативного штаба. Это на 12,9% больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 8380 новых случаев.
Число инфицированных превысило 9 тыс. впервые с 1 мая и достигло пиковых значений второй половины марта.
Коэффициент распространения коронавируса, передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты, уже пять дней подряд держится выше единицы — столько человек в среднем заражает один инфицированный до своей изоляции.
В Москве за день выявили 3818 заразившихся. Это максимальное значение с середины января и на 37% больше, чем в четверг (тогда было зафиксировано 2787 инфицированных). «Напряженной» назвала эпидситуацию в столице заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Цифры заболеваемости не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», — заявила в пятницу Ракова.
Число заразившихся после майских праздников растет также в Санкт-Петербурге и Московской области, которые наряду с Москвой остаются главными очагами эпидемии в стране.
В пятницу в Петербурге заразились еще 739 человек. Показатель заболеваемости, таким образом, составляет 13,5 случая в сутки на 100 тыс. горожан — это максимум с 31 марта. По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, за неделю на 34,63% выросло число регистрации новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. Кроме того, на 29,06% вырос показатель суточной госпитализации взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. Общее количество активно больных инфекцией за прошедшую неделю выросло на 1,19%.
В Подмосковье выявили 918 новых случаев инфекции. Показатель заболеваемости в области — чуть больше 8,3 случая на 100 тыс. человек, что достигает мартовских значений.
Рост числа инфицированных связан с игнорированием гражданами мер профилактики, заявила заместитель директора Центрального научно-исследовательского
института эпидемиологии Роспотребнадзора
Наталья Пшеничная.
При этом Пшеничная уточнила, что такие суточные колебания — то небольшой подъем, то снижение — «в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса», на котором, по ее словам, мы сейчас находимся.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Илья Акинфиев отмечает, что повышение заболеваемости началось еще 10—15 апреля.
«В настоящий момент невозможно говорить о “начале третьей волны”, так как мы видели рост уже в середине апреля, когда начинало повышаться количество респираторных заболевших и людей с подтвержденным COVID-19», — заявил он «Ъ».
Акинфиев напомнил, что в связи с этим по поручению президента Владимира Путина были продлены майские каникулы. Снизив пассажиропоток в общественном транспорте, считает эксперт, получилось избежать пика заболеваемости.
Однодневный всплеск, полагает врач, может быть связан с тем, что люди вернулись из заграничных отпусков и было проведено больше лабораторных исследований.
Чтобы говорить о третьей волне, добавляет Илья Акинфиев, нужно будет проанализировать статистику заболеваемости в течение пяти-семи дней.
По одному дню судить нельзя, соглашается инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. По его словам, «больше настораживает» рост летальных случаев. «Летальность от коронавируса всегда была в районе 2%. Мы это видим по осенней, по весенней волне заболеваемости. То есть до января, судя по статистике, умирали 2−2,5% из числа выявленных. Нормальная среднестатистическая летальность.
Сейчас мы видим летальность 4%. Едва ли это означает, что в два раза хуже стали лечить, имея новые протоколы. Вероятно, просто-напросто не фиксируют людей, которые заболели. То есть больных как минимум в два раза больше.
Евгений Тимаковинфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-медицина»
Отметим, 14 января на 24,7 тыс. новых случаев было 570 смертей, 14 мая на 9,4 тыс. случаев — 393 умерших. Евгений Тимаков допускает, что так называемая третья волна заболеваемости могла начаться в России еще месяц назад.
«Сейчас мы видим ее продолжение и видим много тревожных звонков: тревожит, что у нас выявлен индийский штамм коронавирусной инфекции, что циркулируют британский и южноафриканский варианты. И тревожит, что население не идет активно вакцинироваться, хотя это единственный способ остановить распространение инфекции», — заключил Тимаков.
Ранее «Ъ» рассказывал о свежем исследовании ВЦИОМа и АНО «Национальные приоритеты» (работает над проектом Стопкоронавирус.рф), согласно которому 38% россиян не собираются делать прививку, а 28% в принципе не доверяют вакцинам от коронавиурса.
При этом по официальным данным, приведенным премьер-министром Михаилом Мишустиным, свыше 24 млн россиян уже прошли разные этапы вакцинации от COVID-19.
Илья Акинфиев добавляет, что за третьей волной ближе к сентябрю-октябрю неизбежно наступит четвертая и заболеваемость будет расти с каждым весенне-осенним обострением респираторных инфекций. Однако, подчеркивает эксперт, относиться к этому нужно спокойно: «Мы видели уже по второй волне, что количество заболевших было меньше, чем в первую. Это связано с тем, что увеличивается иммунная прослойка за счет людей, которые перенесли инфекцию или вакцинированы». Акинфиев предположил, что с каждой всплеском заболеваемости «пик будет затихать и уменьшаться», и кроме того, заверил, что российская система здравоохранения уже полгода как готова оказывать пациентам с коронавирусом помощь.