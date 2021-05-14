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21:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Сына экс-главы Мордовии арестовали по делу о даче взятки

Суд в Саранске арестовал бывшего заместителя председателя правительства Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина на два месяца. Сын экс-главы республики и экс-губернатора Самарской области обвиняется в даче взятки в 7 млн руб. (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

«Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального Следственного комитета России (СКР) об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

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Вину экс-чиновник не признал.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин, являясь фактическим акционером Мордовпромстройбанка, совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 млн руб. управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Банка России (ЦБ).

Деньги были переданы за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

Алексея Меркушкина задержали накануне, 13 мая, в аэропорту Москвы при попытке пересечения границы РФ. Ранее по этому же уголовному дело были задержаны и арестованы три человека.

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