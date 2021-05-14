23:02 (мск), источник: РБК
Чиновники и «Газпром Нефть» поспорили об объеме разлива нефти в ЯНАО
МЧС, Минприроды и «Газпром нефть» дают разные оценки объема утечки нефтепродуктов в
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Изначально МЧС, как сообщали ТАСС и «РИА Новости», сообщало, что при прорыве внутрипромыслового подземного трубопровода произошла утечка 3 тыс. куб. м нефти. Площадь загрязнения составила 2,5 тыс. кв. м.
В компании эту информацию опровергли.
«Информация об утечке 3 тыс. куб. м нефти на Карамовском месторождении в ЯНАО не соответствует действительности. На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) 0,85 т. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 кв. м», — заявили РБК в
Такой же размер утечки РБК назвали и в администрации ЯНАО.
Третью версию относительно площади загрязнения привела
Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль также опроверг данные МЧС о том, что объем разлива топлива составил 3 тыс. куб. м. «По данным, имеющимся в нашем распоряжении, не 3000 кубических метров (2400 тонн), а на площади 3000 квадратных метров, и не нефти, а нефтесодержащей жидкости с обводненностью до 95%. Реальный объем разлившейся нефти не более 800 литров», — написал он в своем
О прорыве трубопровода в ЯНАО стало известно днем 14 мая. По данным «РИА Новости», произошел прорыв трубы диаметром 219 мм. Задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировку нефтепродуктов ведут по резервной ветке.
На этой неделе случился еще один крупный разлив нефти на севере России — в республике Коми. Нефть попала в реку Колва.
Самый крупный за последние годы разлив нефтепродуктов произошел в мае прошлого года под Норильском. Тогда