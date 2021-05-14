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23:02 (мск), источник: РБК

Чиновники и «Газпром Нефть» поспорили об объеме разлива нефти в ЯНАО

МЧС, Минприроды и «Газпром нефть» дают разные оценки объема утечки нефтепродуктов в Ямало-Ненецком автономном округе и площади загрязнения.

Источник: РИА "Новости"

Изначально МЧС, как сообщали ТАСС и «РИА Новости», сообщало, что при прорыве внутрипромыслового подземного трубопровода произошла утечка 3 тыс. куб. м нефти. Площадь загрязнения составила 2,5 тыс. кв. м.

В компании эту информацию опровергли.

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«Информация об утечке 3 тыс. куб. м нефти на Карамовском месторождении в ЯНАО не соответствует действительности. На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) 0,85 т. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 кв. м», — заявили РБК в пресс-службе «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

Такой же размер утечки РБК назвали и в администрации ЯНАО.

Третью версию относительно площади загрязнения привела пресс-служба Минприроды. По версии министерства, она составила 1,5 га. «Из Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация об обнаружении разлива нефтепродуктов площадью 15 000 кв. м на территории земельного участка Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Минприроды готовит выездную проверку и рейдовые мероприятия.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль также опроверг данные МЧС о том, что объем разлива топлива составил 3 тыс. куб. м. «По данным, имеющимся в нашем распоряжении, не 3000 кубических метров (2400 тонн), а на площади 3000 квадратных метров, и не нефти, а нефтесодержащей жидкости с обводненностью до 95%. Реальный объем разлившейся нефти не более 800 литров», — написал он в своем Telegram-канале.

О прорыве трубопровода в ЯНАО стало известно днем 14 мая. По данным «РИА Новости», произошел прорыв трубы диаметром 219 мм. Задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировку нефтепродуктов ведут по резервной ветке.

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На этой неделе случился еще один крупный разлив нефти на севере России — в республике Коми. Нефть попала в реку Колва. Из-за этого в городе Усинск был введен режим чрезвычайной ситуации.

Самый крупный за последние годы разлив нефтепродуктов произошел в мае прошлого года под Норильском. Тогда из-за аварии на хранилище «дочки» «Норникеля» в окружающую среду попало более 20 тыс. т дизельного топлива, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. Масштаб аварии оказался ясен не сразу. Следственный комитет возбудил дело о халатности, поскольку, как установили следователи, чиновники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска не среагировали на сообщения об аварии вовремя. Сам «Норникель» из-за аварии был оштрафован на рекордную сумму в 146 млрд руб.

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