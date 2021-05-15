Израиль заявил о ликвидации офиса службы безопасности ХАМАС в Газе

«Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС», — говорится в сообщении.
Главой службы безопасности ХАМАС является Тауфик Абу Наим. Пострадал ли он или кто-либо другой при обстреле, не уточняется.
Ранее в этот же день политический лидер радикального движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль сообщил о готовности группировки к прекращению огня в секторе Газа. Как сообщает газета The Times of Israel, Израиль пока не ответил на предложение ХАМАС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить обстрелы, поскольку погибло слишком много мирных жителей. По его словам, это может только усугубить радикализацию и экстремистскую деятельность в регионе.
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Совбез ООН созвал срочное заседание, оно запланировано на воскресенье, 16 мая. По предварительным данным, заседание будет проходить в открытом формате. Встреча начнется в 10:00 по местному времени (17:00 мск).
Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, после чего последовали протесты и беспорядки. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. После того как израильская сторона отказалась выполнить ее требования, члены группировки начали вести обстрел территории страны из ракетных установок.