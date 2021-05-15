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02:39 (мск), источник: Известия

Израиль заявил о ликвидации офиса службы безопасности ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Об этом 15 мая говорится на странице израильских военных в Twitter.

Источник: AP 2021

«Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС», — говорится в сообщении.

Главой службы безопасности ХАМАС является Тауфик Абу Наим. Пострадал ли он или кто-либо другой при обстреле, не уточняется.

Ранее в этот же день политический лидер радикального движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль сообщил о готовности группировки к прекращению огня в секторе Газа. Как сообщает газета The Times of Israel, Израиль пока не ответил на предложение ХАМАС.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить обстрелы, поскольку погибло слишком много мирных жителей. По его словам, это может только усугубить радикализацию и экстремистскую деятельность в регионе.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Совбез ООН созвал срочное заседание, оно запланировано на воскресенье, 16 мая. По предварительным данным, заседание будет проходить в открытом формате. Встреча начнется в 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, после чего последовали протесты и беспорядки. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. После того как израильская сторона отказалась выполнить ее требования, члены группировки начали вести обстрел территории страны из ракетных установок.

Справка
Новое обострение конфликта в секторе Газа. ГлавноеГруппировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Несколько человек погибли, аэропорт Бен-Гурион закрывался. Израильская армия нанесла ответные удары, власти Палестины сообщают более чем о 20 погибших.
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