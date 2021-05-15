WSJ узнала о роспуске атаковавшей Colonial Pipeline группы хакеров

Отмечается, что о своем решении DarkSide проинформировала своих сообщников. Сайт, который, как считают США, до недавних пор использовали члены DarkSide, перестал функционировать.
Участники хакерской группы объяснили свое решение увеличивающимся давлением со стороны правоохранительных органов США, говорится в газете.
Эксперты FireEye пояснили, что такие объединения после расформирования часто возобновляют свою работу под другим названием.
Ранее в этот день стало известно, что DarkSide потеряла доступ к некоторым своим серверам, а также утратила часть суммы, полученной путем кибератак.
13 мая сообщалось, что Colonial Pipeline выплатила около $5 млн (более 369 млн рублей) хакерам за восстановление своей компьютерной сети. Тогда же группа хакеров DarkSide сообщила о четырех новых «жертвах», с которых они требуют выкуп.
Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов. 13 мая Colonial Pipeline полностью возобновила работу системы своих магистралей после почти недельного простоя. Американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию.