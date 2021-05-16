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07:02 (мск), источник: РБК

«Дочка» ЛУКОЙЛа оценила масштаб разлива нефтепродуктов в Коми

В Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе в почву и реку Колву утекло около 90 т нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает администрация Усинска со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми» («дочка» ЛУКОЙЛа).

Источник: РИА "Новости"

«Утечка произошла на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости — по предварительной оценке порядка 90 т — распространилась на почве, главным образом заняв естественную низину вблизи от места утечки», — говорится в сообщении.

Как отметили городские власти, в акваторию Колвы, по предварительной оценке, попало порядка 9 т нефтесодержащей жидкости. Ее сбор с водной поверхности организован на семи рубежах.

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«Использованный сорбент собирается с поверхности реки при помощи боновых заграждений и вручную. Нефтепродукты, загрязненный лед и использованные сорбенты вывозятся на специализированные полигоны утилизации промотходов», — заявили в администрации.

На суше утечка была оперативно локализована, отмечается в сообщении. В настоящее время ведется зачистка территории, после чего будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация.

В состав нефтесодержащей жидкости, помимо нефти, входят вода (до 80% в составе), парафины и другие примеси, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду, утверждают власти.

К ликвидации последствий утечки нефтепродуктов привлекли более 230 работников предприятия и специализированных подрядных организаций, а также более 70 единиц техники.

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти была обнаружена вечером 11 мая. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. На поверхности реки Колвы обнаружили радужную пленку. В связи с произошедшим мэр Усинска Николай Такаев ввел режим ЧС. Власти Коми заявляли, что источник утечки топлива находится в Ненецком автономном округе. По факту разлива нефтепродуктов следователи возбудили уголовное дело по ст. 246 УК (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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