Марин Ле Пен подозревают в создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте

По мнению следствия, «через руководство партии была организована мошенническая система присвоения средств посредством создания фиктивной работы в качестве помощников парламентариев». В итоге был нанесен ущерб на сумму €6,8 млн..
Родольф Босселут, адвокат Марин Ле Пен, сообщил, что его клиент «никогда не создавала мошенническую систему». «Все парламентские помощники Европейского парламента, упомянутые в документе, работали в то или иное время», — заявил адвокат.
Госпожа Ле Пен — кандидат на пост президента Франции на выборах 2017 года (второе место во втором туре) и на выборах 2012 года (третье место в первом туре). Дочь французского политика-националиста Жана-Мари Ле Пена.
Ранее суд французского города Нантер освободил от ответственности Марин Ле Пен и ее однопартийца евродепутата Жильбера Коллара. Суд не нашел «признаков прозелитизма» в опубликованных политиками фотографиях расправы террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) над своими жертвами. Прокуратура требовала оштрафовать авторов публикаций на €5 тыс.
Прозелитизм — стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели.