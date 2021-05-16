20:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Под Иерусалимом в результате обрушения трибуны в синагоге пострадали более 60 человек
В синагоге в
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Состояние десяти пострадавших оценивается как критическое. В момент происшествия в синагоге находилось около 600 человек.
Две недели назад подобное ЧП произошло на севере Израиля в районе горы Мерон. На празднике Лаг
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