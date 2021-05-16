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20:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Под Иерусалимом в результате обрушения трибуны в синагоге пострадали более 60 человек

В синагоге в Гиват-Зееве под Иерусалимом обрушилась трибуна. Как сообщили медики, пострадали более 60 человек. По информации израильского радио Kan, как минимум один человек погиб. Причины ЧП пока неизвестны.

Состояние десяти пострадавших оценивается как критическое. В момент происшествия в синагоге находилось около 600 человек.

Две недели назад подобное ЧП произошло на севере Израиля в районе горы Мерон. На празднике Лаг ба-Омер также обрушилась трибуна. В результате погибли 44 человека, пострадали более 100. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал случившееся ужасной катастрофой.

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