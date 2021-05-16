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20:47 (мск), источник: Известия

Земан назвал возможную причину взрывов на складах во Врбетице

Взрывы на складах боеприпасов в чешском Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу на складах боеприпасов. Об этом 16 мая заявил президент Чехии Милош Земан.

Источник: РИА "Новости"

В интервью программе «Президентский пресс-клуб» радиостанции «Частота-1» он подчеркнул, что в отличие от других политиков не является сторонником только одной версии.

«Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», — напомнил политик. По словам Земана, он встречался с министром в среду.

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«Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации», — подчеркнул Земан, призвав дождаться итогов расследования, передает Ct24. Он уточнил, что рассчитывает на успешное и оперативное его завершение.

По мнению Земана, следствию надо сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, так как к ней возникает много вопросов.

Версия о причастности к взрывам на складах боеприпасов российских спецслужб также остается у следствия, добавил президент Чехии. «Считаю версию о российском [следе] серьезным подозрением. Его необходимо расследовать», — отметил политик.

Также он назвал глупостью действия России по включению Чехии в список недружественных стран. «Всегда плохо быть врагом. С российской стороны это глупо, потому что заводить врагов из бывших друзей — ошибка. Когда не может быть дружбы, пусть будут хотя бы справедливые отношения», — заключил Земан.

14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных стран. В список попали только два государства — Чехия и США.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что небольшое число стран в списке недружественных иностранных государств говорит о готовности России к диалогу.

В середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Прага объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.

Россия в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес РФ категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

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