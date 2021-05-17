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00:26 (мск), источник: Известия

В России могут увеличить наказание за изготовление взрывчатки

Тюремный срок за изготовление самодельных взрывчатых веществ предлагают увеличить вдвое. Это еще один законопроект, который может быть принят Госдумой после трагедии с расстрелом учеников казанской школы, выяснили «Известия».

Источник: Известия

Документ «О внесении изменений в статью 223.1 УК РФ» будет внесен на рассмотрение депутатов в ближайшее время. Им предлагается в два раза ужесточить ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.

За такое преступление будет грозить наказание от 6 до 11 лет (сегодня от 3 до 6 лет). За те же деяния, совершенные по предварительному сговору группы лиц, предполагается лишение свободы от 8 до 12 лет (сегодня от 5 до 8 лет). Если преступление совершила организованная группа лиц, то лишение свободы составит от 12 до 15 лет (сегодня от 8 до 12 лет).

«В конце 2014 года УК РФ был дополнен статьей 223.1 “Незаконное изготовление взрывчатых веществ”. Однако анализ правоприменительной практики показывает, что установленные действующей редакцией меры наказания, несоразмерны со степенью общественной опасности этих деяний», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В ней приводится статистка МВД и Генпрокуратуры, посвященная преступлениям, совершенным по этой статье. С 2015 по 2018 год органы правопорядка зафиксировали более 500 таких случаев.

Как сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия», автор инициативы Адальби Шхагошев, законопроект он начал разрабатывать еще после трагедии в Керчи в 2018 году, когда массовое убийство в крымском колледже устроил Владислав Росляков. В других фракциях к инициативе отнеслись положительно.

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