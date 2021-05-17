Израиль заявил о наибольшем числе обстрелов за всю историю страны

«ХАМАС и “Исламский джихад” (признана террористической и запрещена в России) выпустили 3100 ракет из Газы за последние 7 дней. Это самая высокая ежедневная частота ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался за историю страны», — уточняется в сообщении.
ЦАХАЛ пообещал продолжить защищаться. По данным военных, 16 мая сектор Газа возобновил ракетные обстрелы по южному Израилю.
Ранее 16 мая пресс-служба армии Израиля указала, что за последнюю неделю по Израилю были выпущены 2968 ракет. Из них 439 сработали неправильно и взорвались на территории сектора Газа, из-за чего погибли около 20 палестинцев. «Это 15% их запусков. Подумайте об этом так: примерно каждая седьмая ракета, которую запускает ХАМАС, поражает его собственный народ», — отметил ЦАХАЛ.
Ранее представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман уточнил, что израильская система ПВО «Железный купол» способна перехватить от 85 до 90% ракет, выпущенных в направлении жилых районов.
Крупнейшее с 2014 года обострение палестинского конфликта произошло после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе Храмовой горы в Иерусалиме. Контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС) потребовала от властей Израиля отвести полицейских из района. Когда Израиль отказался, члены группировки начали обстреливать его из самодельных ракетных установок.
Часть ракет отразили израильские ПВО, однако некоторые достигли цели и взорвались в жилых районах. В ответ ЦАХАЛ атаковал ракетами сектор Газа. К 16 мая было известно о гибели больше 200 палестинцев, пострадали более 5 тыс. С израильской стороны 10 человек погибли, около 50 тяжело ранены.