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04:29 (мск), источник: РБК

Израиль заявил о наибольшем числе обстрелов за всю историю страны

Последнюю неделю Израиль ежедневно подвергался наибольшему числу ракетных обстрелов за всю историю еврейского государства. Об этом сообщила в Twitter армия Израиля.

Источник: AFP 2021

«ХАМАС и “Исламский джихад” (признана террористической и запрещена в России) выпустили 3100 ракет из Газы за последние 7 дней. Это самая высокая ежедневная частота ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался за историю страны», — уточняется в сообщении.

ЦАХАЛ пообещал продолжить защищаться. По данным военных, 16 мая сектор Газа возобновил ракетные обстрелы по южному Израилю.

Ранее 16 мая пресс-служба армии Израиля указала, что за последнюю неделю по Израилю были выпущены 2968 ракет. Из них 439 сработали неправильно и взорвались на территории сектора Газа, из-за чего погибли около 20 палестинцев. «Это 15% их запусков. Подумайте об этом так: примерно каждая седьмая ракета, которую запускает ХАМАС, поражает его собственный народ», — отметил ЦАХАЛ.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман уточнил, что израильская система ПВО «Железный купол» способна перехватить от 85 до 90% ракет, выпущенных в направлении жилых районов.

Крупнейшее с 2014 года обострение палестинского конфликта произошло после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе Храмовой горы в Иерусалиме. Контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС) потребовала от властей Израиля отвести полицейских из района. Когда Израиль отказался, члены группировки начали обстреливать его из самодельных ракетных установок.

Часть ракет отразили израильские ПВО, однако некоторые достигли цели и взорвались в жилых районах. В ответ ЦАХАЛ атаковал ракетами сектор Газа. К 16 мая было известно о гибели больше 200 палестинцев, пострадали более 5 тыс. С израильской стороны 10 человек погибли, около 50 тяжело ранены.

Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
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