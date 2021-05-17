Девять из десяти россиян сталкивались с мошенническими звонками

Пик активности злоумышленников пришелся на январь: преступники обычно активизируются на праздниках, поскольку граждане расслаблены и теряют бдительность, говорится в исследовании. При этом доля «успешных» звонков, в результате которых клиенты потеряли деньги, сократилась с 22,5% до 13%.
«Около 80% атак осуществляется с помощью социальной инженерии. Самый популярный сценарий обмана — звонок от службы безопасности банка, на втором месте — инвестиционные пирамиды, звонки от ложных брокеров или криптовалютчиков, которые предлагают быстрый доход и высокие проценты. Половина респондентов вешает трубку, не вступая в разговор, почти треть опрошенных троллят звонящих мошенников, и только 14% сообщают о звонке злоумышленников в банк», — отмечают аналитики Tinkoff Data.
А соответствии с опросом ЦБ, с мошенничеством сталкивался каждый второй россиян (48%), сообщили «Известиям» в Банке России. Всего за 2020 год объем операций без согласия клиентов составил почти 10 млрд рублей, следует из данных регулятора.