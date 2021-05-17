В Екатеринбурге в пьяной драке погибли три человека

«Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, полиция вынуждена была применить табельное оружие. Был произведен предупредительный выстрел в воздух, после чего был произведен еще один выстрел в «направлении агрессивного мужчины».
В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи.
На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СКР по Свердловской области. «Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев. Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию», — сообщил полковник Горелых.
Татьяна Дрогаева, Екатеринбург.