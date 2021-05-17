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16:26 (мск), источник: Газета.Ру

Утечка дизтоплива произошла на объекте «Норникеля» на Таймыре

Дизельное топливо вытекло из резервуара на территории «Таймырской топливной компании», входящей в структуру «Норникеля», на Таймыре в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представители МЧС по региону.

Источник: Таймырская топливная компания

Информация о разливе поступила в 4.25 мск. Уточнялось, что происходил разлив дизельного топлива из емкости № 99 объемом 20 тыс. кубических метров.

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«Произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом около 200 литров, площадь разлива 30 кв. метров», — пояснили в ведомстве.

По информации «Норникеля», объем вытекшего топлива составил около 20 литров. При этом воздействие на окружающую среду исключается.

Для минимизации рисков организация уже перекачала топливо из резервуара в резервные свободные емкости. Еще были уведомлены об инциденте все надзорные и регулирующие органы.

В качестве возможной причины происшествия назвали коррозию.

«Из-за коррозии произошел пропуск дизтоплива по днищу. Сейчас осуществляется аварийная перекачка», — приводит ТАСС сообщение Росприроднадзора.

Ранее в Саратовской области произошел разлив топлива из нефтепровода.

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