Утечка дизтоплива произошла на объекте «Норникеля» на Таймыре

Информация о разливе поступила в 4.25 мск. Уточнялось, что происходил разлив дизельного топлива из емкости № 99 объемом 20 тыс. кубических метров.
«Произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом около 200 литров, площадь разлива 30 кв. метров», — пояснили в ведомстве.
По информации «Норникеля», объем вытекшего топлива составил около 20 литров. При этом воздействие на окружающую среду исключается.
Для минимизации рисков организация уже перекачала топливо из резервуара в резервные свободные емкости. Еще были уведомлены об инциденте все надзорные и регулирующие органы.
В качестве возможной причины происшествия назвали коррозию.
«Из-за коррозии произошел пропуск дизтоплива по днищу. Сейчас осуществляется аварийная перекачка», — приводит ТАСС сообщение Росприроднадзора.
Ранее в Саратовской области произошел разлив топлива из нефтепровода.