Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 маяВступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
16Обострение палестино-израильского конфликта
13Стрельба в школе в Казани
14:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: владелец складов во Врбетице мог встретиться с подозреваемыми во взрывах

ПРАГА, 17 мая. /ТАСС/. Следствие по инциденту во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, считает, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик — младший мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту.

Источник: AFP 2021

Как сообщило в понедельник издание Respekt, пока это лишь одна из версий правоохранительных органов.

Новость
Стало известно об украденном после взрывов в Чехии оружии

По сведениям издания, благодаря данным мобильных операторов, полиция установила, что Бернатик-младший 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва, в течение около 40 минут находился поблизости от гостиницы «Коррадо». Там, по версии следствия, проживали подозреваемые.

После этого Бернатик-младший выехал во Врбетице. На складах, сотрудникам которых на 15 октября 2014 года был предоставлен отгул, он пробыл примерно три часа. Следствие не исключает, что владелец фирмы мог провезти в своем автомобиле, который охрана складского комплекса не досматривала, предполагаемых агентов спецслужб. При этом, как отмечает Respekt, факт встречи с ними у гостиницы в Остраве установить не удалось. Версия находится в работе.

Бернатик-младший, который, согласно журналу, проходит по делу о взрывах как один из подозреваемых, отказывается отвечать на вопросы журналистов.

Его адвокат Радек Ондруш вначале заявлял, что подзащитный мог на краткое время припарковать автомобиль рядом с отелем, а затем стал категорически отрицать присутствие владельца Imex Group в данном месте и возможность его встречи с подозреваемыми.
Новость
Отголоски чешских взрывов ищут в Болгарии

Чешские операторы мобильной связи, согласно действующему законодательству, обязаны в течение полугода хранить данные систем связи о действиях своих клиентов. После ЧП во Врбетице полиция приняла решение сохранить полученные от них данные, которые были сняты с систем мобильной связи в период инцидента. Благодаря этому удалось, в частности, установить точную схему передвижения владельца Imex Group.

Инцидент во Врбетице

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса в деревне Врбетице на востоке республики лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Дипломатический скандал между Чехией и Россией
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 Если это правда, то Китай впервые создал средство, способное бросить вызов США и России
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Германия разрешила укладку «Северного потока-2» в водах страны
В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью»
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
В Екатеринбурге при нападении мужчины с ножом погибли трое
Британский фотограф снял двухцветное море в Уэльсе
Gnezdo.ru
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Ученица рассказала, как поступил учитель физкультуры в Казани
Горячие темы на Авто
Нава-а-альный. Нава-а-альный. Нава-а-альный. 298
Незнайка на Луне и пыль под ногами. 258
Патриоты 232
Про будущее 210
Новости партнеров
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Дети
7 неожиданных «украшений» беременности Во время беременности организм претерпевает много изменений. Листайте галерею!
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь