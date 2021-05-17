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16:47 (мск), источник: Ведомости

Глава Росприроднадзора рассказала об утечке нефти в Коми

В Коми на объекте компании «Лукойл» произошел разлив около 100 тонн нефтесодержащей жидкости, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Площадь загрязнённых земель из-за аварии порядка 1,3 га, ещё 0,3 га земель нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объём “пролитого” на грунт порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку», — написала она, добавив, что эти данные являются предварительными.

Разлив нефтесодержащей жидкости был обнаружен 11 мая. В результате инцидента возбуждены и расследуются два дела по ст. 8.13 (Нарушение правил охраны водных объектов) и ст. 8.6 (Порча земель) КоАП РФ, подчеркнула руководитель ведомства. Помимо этого, 12 мая следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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«Природа опять пострадала, и мы пойдём как с расчетами ущербов, так и с наказаниями виновных. Будем не один месяц разбираться и, возможно, опять в суде доказывать, что за ущерб природе надо платить», — добавила Радионова.

29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 тыс. т. дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.

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