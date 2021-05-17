Глава Росприроднадзора рассказала об утечке нефти в Коми

«Площадь загрязнённых земель из-за аварии порядка 1,3 га, ещё 0,3 га земель нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объём “пролитого” на грунт порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку», — написала она, добавив, что эти данные являются предварительными.
Разлив нефтесодержащей жидкости был обнаружен 11 мая. В результате инцидента возбуждены и расследуются два дела по ст. 8.13 (Нарушение правил охраны водных объектов) и ст. 8.6 (Порча земель) КоАП РФ, подчеркнула руководитель ведомства. Помимо этого, 12 мая следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
«Природа опять пострадала, и мы пойдём как с расчетами ущербов, так и с наказаниями виновных. Будем не один месяц разбираться и, возможно, опять в суде доказывать, что за ущерб природе надо платить», — добавила Радионова.
29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 тыс. т. дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.