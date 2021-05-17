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16:01 (мск), источник: РБК

Бывшего гендиректора Центра Хруничева приговорили к пяти годам колонии

Александра Селиверстова и двоих его коллег уличили в закупках металла для ракет-носителей «Ангара» и «Протон-М» по завышенным ценам, притом без учета альтернативных предложений. Наценка достигала 102%

Источник: РИА "Новости"

Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) бывшего гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева Александра Селиверстова и приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет.

По делу также проходили подчиненные Селиверстова — замдиректора Ракетно-космического завода Виктор Ларин и Юрий Яковлев. Им суд назначил по четыре с половиной года колонии общего режима.

Следствие установило, что они с 2011 по 2013 год заключали договоры поставок с посредником по завышенным ценам, из-за чего Центр Хруничева понес ущерб в размере более 108 млн руб.

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Договоры были заключены с посредником ООО «Компания МеталлРесурс», а наценка достигала 102%, установило следствие. Сделки нарушали требования законов о закупках товаров, альтернативные предложения не учитывались, не были надлежащим образом проведены конкурентные закупки. Заключение сделок проводилось вопреки негативным оценкам профильных подразделений Центра им. М. В. Хруничева, указано в сообщении СК.

В деле также фигурировал руководитель ООО «Компания МеталлРесурс» Руслан Уразгильдеев. Он скрылся от следствия за границу и был объявлен в международный розыск. Дело Уразгильдеева было выделено в отдельное производство.

Селиверстов возглавил центр в октябре 2012 года, до этого был заместителем директора. Уголовное дело было возбуждено в 2015-м по материалам проверки ФСБ, писал «Коммерсантъ». Следствие посчитало, что центр необоснованно предоставил льготы и преимущества «МеталлРесурсу» при заключении договоров. Компания поставляла металл для изготовления ракет-носителей «Ангара» и «Протон-М».

Первоначально в деле был указан ущерб в размере 35 млн руб., однако потом следствие повысило его до итоговых 108 млн руб.

Защита обвиняемых утверждала, что Центр им. М. В. Хруничева к моменту прихода Селиверстова на должность гендиректора находился в предбанкротном состоянии. Из-за этого, по словам адвокатов, поставщики требовали 100% предоплаты, а «МеталлРесурс» якобы соглашался работать на более гибких условиях.

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