16:01 (мск), источник: РБК
Бывшего гендиректора Центра Хруничева приговорили к пяти годам колонии
Александра Селиверстова и двоих его коллег уличили в закупках металла для
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Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) бывшего гендиректора Государственного космического
Следствие установило, что они с 2011 по 2013 год заключали договоры поставок с посредником по завышенным ценам,
Договоры были заключены с посредником ООО «Компания МеталлРесурс», а наценка достигала 102%, установило следствие. Сделки нарушали требования законов о закупках товаров, альтернативные предложения не учитывались, не были надлежащим образом проведены конкурентные закупки. Заключение сделок проводилось вопреки негативным оценкам профильных подразделений Центра им. М. В. Хруничева, указано в сообщении СК.
В деле также фигурировал руководитель ООО «Компания МеталлРесурс» Руслан Уразгильдеев. Он скрылся от следствия за границу и был объявлен в международный розыск. Дело Уразгильдеева было выделено в отдельное производство.
Селиверстов возглавил центр в октябре 2012 года, до этого был заместителем директора. Уголовное дело было возбуждено в 2015-м по материалам проверки ФСБ, писал «Коммерсантъ». Следствие посчитало, что центр необоснованно предоставил льготы и преимущества «МеталлРесурсу» при заключении договоров. Компания поставляла металл для изготовления
Защита обвиняемых утверждала, что Центр им. М. В. Хруничева к моменту прихода Селиверстова на должность гендиректора находился в предбанкротном состоянии.