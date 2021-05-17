17:32 (мск), источник: Известия
Уголовное дело в отношении Михаила Меня прекращено
Следствие прекратило уголовное дело в отношении
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По словам адвоката, дело против Меня прекращено в связи с истечением срока давности. Подписка о невыезде
Мень был задержан в ноябре 2020 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата группой лиц в особо крупном размере»).
По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денег, выделенных в качестве кредита из Минфина для поддержки региона.
По указанию Меня был принят ряд
После этого указанные средства были похищены преступной группой.