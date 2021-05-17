18:50 (мск), источник: РБК
Глава ФСИН заявил о «придуманных» call-центрах в колониях
В учреждениях ФСИН не существует мошеннических
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«Каких-то
Калашников также отметил, что в СИЗО и колонии
О нелегальных
В ноябре 2019 года коллегия МВД поручила проработать меры по снижению числа преступлений с использованием информационных технологий, в частности разработать методы блокировки сигнала сотовой связи на территории колоний. В октябре 2020-го «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ФСИН сообщил, что руководство службы намерено покончить с телефонным мошенничеством в колониях, установив соответствующее оборудование.
«Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств —
В марте 2021 года служба начала вести радиомониторинг для поиска нелегальных телефонов. Калашников пояснил, что в этом ей помогают МВД и ФСБ, тогда было выявлено более 27 тыс. абонентских номеров в местах заключения. Кроме того, президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов сотовой связи блокировать мобильные номера, которые используются в тюрьмах, по запросу ФСИН.
Мария Лисицына