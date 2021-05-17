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18:50 (мск), источник: РБК

Глава ФСИН заявил о «придуманных» call-центрах в колониях

В учреждениях ФСИН не существует мошеннических call-центров, это придуманное явление, считает директор ФСИН Александр Калашников.

Источник: AP 2021

«Каких-то call-центров на территории наших учреждений не существует. Это придуманное, наверное, может быть, направление, чтобы увести в сторону. Факты подтверждают, что call-центры создаются в гражданском сообществе, это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

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Калашников также отметил, что в СИЗО и колонии по-прежнему пытаются пронести запрещенные предметы. Он признал, что есть «факты предательства со стороны сотрудников», но ФСИН очень плотно с этим борется.

О нелегальных call-центрах в местах заключения разговоры идут уже несколько лет. Во ФСИН еще в 2016 году сообщали, что в исправительных учреждениях все-таки занимаются разными видами телефонного мошенничества: так, в 2015-м осужденные совершили более 1,2 тыс. таких преступлений.

В ноябре 2019 года коллегия МВД поручила проработать меры по снижению числа преступлений с использованием информационных технологий, в частности разработать методы блокировки сигнала сотовой связи на территории колоний. В октябре 2020-го «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ФСИН сообщил, что руководство службы намерено покончить с телефонным мошенничеством в колониях, установив соответствующее оборудование.

«Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств — где-то это экранирование сигнала, где-то генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — пояснил изданию топ-менеджер «Ростеха» (госкорпорация сотрудничает с ФСИН).

В марте 2021 года служба начала вести радиомониторинг для поиска нелегальных телефонов. Калашников пояснил, что в этом ей помогают МВД и ФСБ, тогда было выявлено более 27 тыс. абонентских номеров в местах заключения. Кроме того, президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов сотовой связи блокировать мобильные номера, которые используются в тюрьмах, по запросу ФСИН.

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Мария Лисицына

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