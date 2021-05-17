Московский суд вынес приговор фигурантам дела о похищении певца Авраама Руссо

«Пресненский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Дамирова к 5 годам лишения свободы, Гусакова — к 6 годам лишения свободы», — сообщили журналистам в столичной прокуратуре (цитата по «Интерфаксу»).
В надзорном ведомстве сказали, что «Дамиров и Гусаков подлежат освобождению от отбывания наказания, поскольку истек срок привлечения к ответственности за совершенное ими преступление».
Пресненский суд 31 октября 2019 года освободил от уголовной ответственности Заура Марданова (племянник господина Исмаилова), Владимира Гусакова и Эльяра Дамирова, обвинявшихся в похищении человека, в связи с добровольным освобождением похищенного. Позже Мосгорсуд отменил это постановление и возвратил дело на новое рассмотрение.
Тельман Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.
По материалам дела, вечером 31 января 2004 года, «пользуясь доверием» со стороны господина Руссо, Исмаилов пригласил певца поужинать в «Праге». Когда исполнитель вошел в кабинет бизнесмена, Тельман Исмаилов совместно с Зауром Мардановым и его помощниками, по версии следствия, отобрали у Авраама Руссо мобильный телефон, а затем избили его, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью, тем самым подавив его волю к сопротивлению».
После этого Исмаилов, как считает следствие, потребовал от певца аннулировать его договоренности с продюсером Иосифом Пригожиным, отменить концерты и заключить новый, эксклюзивный контракт, согласно которому исполнитель в дальнейшем будет выступать лишь для Тельмана Исмаилова и его гостей.
Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца привезли в загородный дом господина Исмаилова в Апрелевку.
После того как вечером 1 февраля Руссо согласился выполнить все требования похитителей, говорится в деле, Тельман Исмаилов дал указание его отпустить. Певец обратился с заявлением о его похищении в СКР спустя 14 лет после описанных событий.