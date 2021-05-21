Михаила Меня освободят от наказания и от работы

По данным Следственного комитета России (СКР), весной 2011 года, в бытность ивановским губернатором, Михаил Мень с соучастниками «растратил» на это ОАО 700 млн руб., выделенных области на развитие малого предпринимательства. Сроки давности по делу вышли в апреле этого года, поэтому его фигуранты решили избежать длительного разбирательства. Прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам может привести к увольнению господина Меня из СП.
Из-за ограничительных мер на время пандемии заседание суда прошло фактически в закрытом режиме. Но, как сообщила «Ъ» адвокат Анна Коткова, представляющая интересы обвиняемого Конькова, ходатайство о прекращении дела было заявлено защитой буквально в самом начале процесса. «Срок давности привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела истек еще 22 апреля, — пояснила адвокат.— А для прекращения дела требовалось лишь согласие подсудимых, которые против этого не возражали». За прекращение были гособвинение и представитель потерпевшей стороны — администрации Ивановской области.
В результате судья Ольга Затомская на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (прекращение уголовного преследования за истечением сроков давности) и ст. 78 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности), вынесла соответствующее постановление.
Как пояснила «Ъ» госпожа Коткова, несмотря на то что дело было передано в суд, его фигуранты будут считаться несудимыми..
«В отношении данных лиц останется формулировка, что и Михаил Мень, и Павел Коньков, и Дмитрий Гришин привлекались к уголовной ответственности, — уточнила адвокат.— А признания вины ими совсем не требовалось. Прекращение дела в данном случае было чистой формальностью. Подзащитным лишь требовалось сказать, что не возражают против этого. А они и не возражали, поскольку очень устали от всех следственных действий и хотят забыть происшедшее, как страшный сон».
Постановлением суда со всех трех подсудимых была снята подписка о невыезде, на которую их перевели буквально месяц назад. Само же постановление вступит в законную силу через десять дней, но, как полагает госпожа Коткова, никто его обжаловать не будет. По словам адвоката, большая часть постановления состояла из описательной части обвинительного заключения и лишь в конце были указаны основания для прекращения дела.
Но если для господ Конькова и Гришина прекращение уголовного преследования фактически не будет иметь юридических последствий, то Михаилу Меню наверняка придется проститься со Счетной палатой. В законе об СП сказано, что аудитор досрочно освобождается от должности в случае нарушения им законодательства РФ, если за такое решение проголосует большинство членов Совета федерации или депутатов Госдумы.
Как уже сообщал «Ъ», уголовное дело, фигурантом которого стал господин Мень, было возбуждено СКР в мае 2019 года. Изначально по нему проходили экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, работавший при Михаиле Мене первым зампредом правительства, и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Позже в качестве обвиняемой была привлечена и гендиректор входящей в группу ПРОДО компании «ПРОДО Менеджмент» Екатерина Семенова. Хотя предъявить ей обвинение не удалось, поскольку женщина успела уехать за границу.
Само же преступление, считают в СКР, было совершено весной 2011 года, когда господин Мень являлся губернатором Ивановской области (с 2005 по 2013 год). Тогда, вступив в сговор с «неустановленными» бенефициарами группы компаний ПРОДО, господин Мень составил заявку в Минфин России о предоставлении области кредита на 1 млрд руб. под 2,2% годовых.
Затем он инициировал поправки в областное законодательство, предусматривавшие выделение из этой суммы 700 млн руб. Фонду поддержки малого предпринимательства, которым руководил тот же господин Коньков. В свою очередь, Дмитрий Гришин и Екатерина Семенова оформили заявку на получение кредитных средств «Ивановским бройлером», входящим в ГК, но не являющимся малым предприятием. После получения кредита деньги были переведены другим предприятиям ГК.
В бюджет 700 млн руб. были возвращены уже после возбуждения уголовного дела..
Михаила Меня задержали 18 ноября 2020 года, после того как СФ удовлетворил ходатайство генпрокурора Игоря Краснова о даче согласия на его привлечение к уголовной ответственности.
«Это был трудный выбор для Михаила Меня, — сказал “Ъ” его адвокат Мурад Мусаев.— И если бы процесс пошел, это могло бы занять по первой инстанции полтора-два года. Там ведь 150 свидетелей, 120 томов и более тысячи документов. А потом апелляции и кассационные заседания, что могло бы занять еще три-четыре года. А ни у кого нет этих лишних лет жизни. Поэтому мой подзащитный решил посвятить эти годы созидательной работе и своей семье».
Защитник добавил, что прекращение дела по истечении срока давности, не означает признание господином Менем вины: «И государству деньги сохранили — мы подсчитали, что на эту тяжбу могли потратить десятки миллионов рублей. А так пусть потратят на что-нибудь полезное и хорошее».