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17:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В Белоруссии заблокировали крупнейший новостной портал, а многих его сотрудников задержали

Власти Белоруссии во вторник сделали все возможное, чтобы свернуть работу крупнейшего интернет-СМИ страны — портала Tut.by. Сначала в редакции прошел обыск, а затем стали появляться новости о задержании журналистов — как работающих в Tut.by, так и выехавших на место событий, чтобы осветить происходящее. После этого Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела «в отношении должностных лиц ООО “Тут Бай Медиа”» в связи с неуплатой налогов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Кроме того, изданию заблокировали домен, но по другому поводу — за то, что журналисты цитировали «незарегистрированный фонд BySol». В самой редакции эту формулировку считают «смехотворной», а истинной причиной давления — политику.

Во вторник главным политическим событием в Белоруссии стало происходящее вокруг редакции крупнейшего интернет-портала в стране — Tut.by. Это издание и раньше привлекало внимание силовиков по различным поводам, а в декабре 2020 года суд в Минске лишил его статуса СМИ, однако де-факто редакция продолжала работать в прежнем режиме. Но 18 мая события стали развиваться стремительно.

«Сначала коллеги, которые с утра были в редакции, сообщили, что к ним пришли силовики, — рассказала “Ъ” редактор Tut.by Анна Калтыгина.— После этого многие из них перестали выходить на связь. Сейчас потеряна связь с главным редактором издания Мариной Золотовой, у двух редакторов изъяли технику, но их процессуальный статус неясен. Доподлинно известно о задержании главного редактора и директора компании — Милы Чикиной. Задержали и журналистов других СМИ — Onliner.by и телеканала Belsat, которые выехали к редакции, чтобы осветить происходящее».

По словам Калтыгиной, обыски прошли и в других компаниях, связанных с Tut.by, это хостинг Hoster и автомобильный портал Av.by.

Понимание того, что происходит, появилось, когда два государственных ведомства — Комитет государственного контроля (КГК) и Министерство информации — опубликовали на своих сайтах пресс-релизы. КГК сообщил, что «в отношении должностных лиц ООО “Тут Бай Медиа” возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)».

Как считают в ведомстве, пользуясь статусом резидента Парка высоких технологий (ПВТ; особый налоговый режим для белорусских IT-проектов), юридическое лицо получало «выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

В связи с этим, утверждают в КГК, государству был нанесен большой финансовый ущерб.

Напомним, белорусский ПВТ ассоциируется в первую очередь с именем Валерия Цепкало, который стоял у истоков этого проекта и возглавлял его до 2017 года. Летом 2020 года Цепкало попытался составить президенту Белоруссии Александру Лукашенко конкуренцию на очередных выборах, но его кандидатуру не зарегистрировали. После этого Цепкало выехал из Белоруссии, опасаясь преследования.

«Действительно ряд проектов, близких к Tut.by, были резидентами ПВТ, что позволяет пользоваться значительными финансовыми преференциями: платить меньше налогов, выводить деньги на зарплаты, — пояснил “Ъ” пресс-секретарь Валерия Цепкало Алексей Урбан.— У Hoster.by, Av.by и Tut.by есть общие акционеры, поэтому никто не мог исключать взаимную поддержку этих аффилированных бизнес-проектов. При этом медиа, пользуясь льготами резидентов ПВТ, занимали независимую политическую позицию, что не могло не раздражать власти. Мы считаем, что главные причины давления на издание — это продолжающаяся политика властей в ограничении свободы слова в стране, подавление инакомыслия. Идет явная и настойчивая зачистка информационного поля».

Министерство информации Белоруссии, в свою очередь, сообщило о блокировке домена Tut.by.

Решение о блокировке домена объясняется тем, что в материалах сайта «содержится информация от имени незарегистрированного фонда BySol».

«В соответствии со ст. 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — пояснили в ведомстве. Фонд BySol создан белорусскими оппозиционерами и известен поддержкой протестующих против результатов президентских выборов 2020 года.

«Повод, по которому нас решили заблокировать, — смехотворный, — заявила “Ъ” Анна Калтыгина.— О BySol писали все СМИ, в том числе и государственные. И это первый случай, когда за это кого-то блокируют». В настоящее время журналисты Tut.by продолжают писать новости, но публиковать их возможно только в соцсетях и Telegram-канале издания.

«Цитирование издательского дома “Коммерсантъ”, по сути, тоже нарушает белорусский закон, так как он не зарегистрирован в Белоруссии, — отметил в беседе с “Ъ” сооснователь фонда BySol Андрей Стрижак.— Эта норма была принята исключительно для подавления свободы слова. Ситуация, в которой оказались белорусские медиа, — это прокрустово ложе. Выполнить все эти правила невозможно, и как будет развиваться ситуация — непонятно. Очень надеюсь, что команда Tut.by сможет продолжить работу».

Произошедшее с Tut.by уже прокомментировала Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Александра Лукашенко на выборах 2020 года и считает настоящим победителем себя. «Сегодня мы все стали свидетелями убийства медиа, независимого портала Tut.by. Он 20 лет сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы, — сказала она.— Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.— Мы требует безотлагательной реакции Евросоюза, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ».

В Белоруссии также обратили внимание на то, что 17 мая — годовщина смерти основателя Tut.by Юрия Зиссера, а 19 мая на свободу должна выйти Катерина Борисевич — журналистка Tut.by, которая была осуждена за разглашение медицинской тайны. Она опубликовала документ первичного осмотра Романа Бондаренко, погибшего в ноябре 2020 года после потасовки с неизвестными, которые пытались снять с забора бело-красно-белые ленточки — символ белорусской оппозиции. Вопреки информации от Следственного комитета Белоруссии, настаивавшего, что у Бондаренко была «алкогольная интоксикация», в графе «диагноз» было указано, что в крови обнаружено ноль промилле алкоголя.

Как сообщил «Ъ» белорусский политолог Пётр Петровский, предупреждения в адрес Tut.by звучали давно.

«Президент явно дал понять IT-компаниям, что пользоваться льготами и быть нелояльными государству нельзя, — сказал он.— Что касается редакционной политики Tut.by, то они с каждым годом теряли объективность примерно с 2014 года, когда на Украине произошел Майдан. Но под руководством Юрия Зиссера они все же держали себя в каких-то рамках». При этом Петровский признал, что все СМИ в Белоруссии в настоящее время разделены на провластные и радикально-оппозиционные, и никакого среднего мнения просто нет. «В обществе, к сожалению, нет запроса на срединные СМИ», — считает эксперт.

Кирилл Кривошеев

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