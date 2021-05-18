17:16 (мск), источник: Коммерсантъ
В Белоруссии заблокировали крупнейший новостной портал, а многих его сотрудников задержали
Власти Белоруссии во вторник сделали все возможное, чтобы свернуть работу крупнейшего
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Кроме того, изданию заблокировали домен, но по другому поводу — за то, что журналисты цитировали «незарегистрированный фонд BySol». В самой редакции эту формулировку считают «смехотворной», а истинной причиной давления — политику.
Во вторник главным политическим событием в Белоруссии стало происходящее вокруг редакции крупнейшего
«Сначала коллеги, которые с утра были в редакции, сообщили, что к ним пришли силовики, — рассказала “Ъ” редактор Tut.by Анна Калтыгина.— После этого многие из них перестали выходить на связь. Сейчас потеряна связь с главным редактором издания Мариной Золотовой, у двух редакторов изъяли технику, но их процессуальный статус неясен. Доподлинно известно о задержании главного редактора и директора компании — Милы Чикиной. Задержали и журналистов других СМИ — Onliner.by и телеканала Belsat, которые выехали к редакции, чтобы осветить происходящее».
По словам Калтыгиной, обыски прошли и в других компаниях, связанных с Tut.by, это хостинг Hoster и автомобильный портал Av.by.
Понимание того, что происходит, появилось, когда два государственных ведомства — Комитет государственного контроля (КГК) и Министерство информации — опубликовали на своих сайтах
В связи с этим, утверждают в КГК, государству был нанесен большой финансовый ущерб.
Напомним, белорусский ПВТ ассоциируется в первую очередь с именем Валерия Цепкало, который стоял у истоков этого проекта и возглавлял его до 2017 года. Летом 2020 года Цепкало попытался составить президенту Белоруссии Александру Лукашенко конкуренцию на очередных выборах, но его кандидатуру не зарегистрировали. После этого Цепкало выехал из Белоруссии, опасаясь преследования.
«Действительно ряд проектов, близких к Tut.by, были резидентами ПВТ, что позволяет пользоваться значительными финансовыми преференциями: платить меньше налогов, выводить деньги на зарплаты, — пояснил “Ъ”
Министерство информации Белоруссии, в свою очередь, сообщило о блокировке домена Tut.by.
«В соответствии со ст. 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на
«Повод, по которому нас решили заблокировать, — смехотворный, — заявила “Ъ” Анна Калтыгина.— О BySol писали все СМИ, в том числе и государственные. И это первый случай, когда за это
«Цитирование издательского дома “Коммерсантъ”, по сути, тоже нарушает белорусский закон, так как он не зарегистрирован в Белоруссии, — отметил в беседе с “Ъ” сооснователь фонда BySol Андрей Стрижак.— Эта норма была принята исключительно для подавления свободы слова. Ситуация, в которой оказались белорусские медиа, — это прокрустово ложе. Выполнить все эти правила невозможно, и как будет развиваться ситуация — непонятно. Очень надеюсь, что команда Tut.by сможет продолжить работу».
Произошедшее с Tut.by уже прокомментировала Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Александра Лукашенко на выборах 2020 года и считает настоящим победителем себя. «Сегодня мы все стали свидетелями убийства медиа, независимого портала Tut.by. Он 20 лет сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы, — сказала она.— Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.— Мы требует безотлагательной реакции Евросоюза, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ».
В Белоруссии также обратили внимание на то, что 17 мая — годовщина смерти основателя Tut.by Юрия Зиссера, а 19 мая на свободу должна выйти Катерина Борисевич — журналистка Tut.by, которая была осуждена за разглашение медицинской тайны. Она опубликовала документ первичного осмотра Романа Бондаренко, погибшего в ноябре 2020 года после потасовки с неизвестными, которые пытались снять с забора
«Президент явно дал понять
Кирилл Кривошеев