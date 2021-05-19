Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к беспорядкам

«Суд постановил признать Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 (“Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков”) и ст. 207.1 (“Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан”) УК РФ, и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом 700 тыс. рублей», — цитирует судью Ольгу Арбузову ТАСС.
Отмечается, что доказательством вины политика стали показания свидетелей и прямые трансляции, которые он проводил и публиковал в своем Telegram-канале.
При назначении условного наказания суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых находящиеся на иждивении политика престарелые родители, его состояние здоровья, а также различные государственные награды.
Накануне прокурор попросил приговорить Платошкина к шести годам колонии и назначить ему штраф в 500 тыс. рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам.
В июне 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, пишет «Газета.ру». С того же времени лидер движения «За новый социализм» находился под домашним арестом. По данным прокуратуры, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о якобы вине органов власти РФ в распространении коронавируса, а также разжигал протестные настроения среди населения.
22 апреля СК возбудил уголовное дело в отношении уроженца Смоленской области из-за призывов к массовым беспорядкам. Уточняется, что мужчина с 6 по 7 февраля текущего года размещал аудиозаписи в одном из мессенджеров, призывающие к проведению массовых беспорядков на территории России. По данным следствия, подобные материалы мог прослушивать неограниченный круг пользователей.