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16:24 (мск), источник: Известия

Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к беспорядкам

Лидер движения «За новый социализм», политолог Николай Платошкин осужден на пять лет условно за склонение к совершению массовых беспорядков. Решение вынес суд в среду, 19 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил признать Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 (“Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков”) и ст. 207.1 (“Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан”) УК РФ, и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом 700 тыс. рублей», — цитирует судью Ольгу Арбузову ТАСС.

Отмечается, что доказательством вины политика стали показания свидетелей и прямые трансляции, которые он проводил и публиковал в своем Telegram-канале.

При назначении условного наказания суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых находящиеся на иждивении политика престарелые родители, его состояние здоровья, а также различные государственные награды.

Накануне прокурор попросил приговорить Платошкина к шести годам колонии и назначить ему штраф в 500 тыс. рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам.

В июне 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, пишет «Газета.ру». С того же времени лидер движения «За новый социализм» находился под домашним арестом. По данным прокуратуры, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о якобы вине органов власти РФ в распространении коронавируса, а также разжигал протестные настроения среди населения.

22 апреля СК возбудил уголовное дело в отношении уроженца Смоленской области из-за призывов к массовым беспорядкам. Уточняется, что мужчина с 6 по 7 февраля текущего года размещал аудиозаписи в одном из мессенджеров, призывающие к проведению массовых беспорядков на территории России. По данным следствия, подобные материалы мог прослушивать неограниченный круг пользователей.

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