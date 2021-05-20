Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина.
«Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своем экспертном заключении наши опасения насчет наличия пропаганды наркотиков в так называемом “творчестве” исполнителя Моргенштерна», — сказала собеседница агентства.
Комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках дела проводило ГБУ «Московский исследовательский центр».
В заключении эксперты отмечают, в частности, что «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются “наркотики”, “богатство”, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».
При этом социально-психологическая направленность видеороликов — «формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики.
Родительские организации считают, что исполнитель последовательно пропагандирует наркотики и этого может быть небезопасно для психики и здоровья детей. Пропаганда наркотиков ведется не только через песни и видеоклипы, но и в том контенте, который исполнитель создает для своих страниц в соцсетях. Поэтому ранее мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку.
Екатерина Мизулинадиректор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ
Ранее источник ТАСС сообщил, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца «Розовое вино — 2» и Family.
В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.