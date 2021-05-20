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14:34 (мск), источник: ТАСС

Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Экспертиза, проведенная в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве, подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотических средств.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина.

«Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своем экспертном заключении наши опасения насчет наличия пропаганды наркотиков в так называемом “творчестве” исполнителя Моргенштерна», — сказала собеседница агентства.

Комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках дела проводило ГБУ «Московский исследовательский центр».

В заключении эксперты отмечают, в частности, что «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются “наркотики”, “богатство”, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».

При этом социально-психологическая направленность видеороликов — «формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики.

Родительские организации считают, что исполнитель последовательно пропагандирует наркотики и этого может быть небезопасно для психики и здоровья детей. Пропаганда наркотиков ведется не только через песни и видеоклипы, но и в том контенте, который исполнитель создает для своих страниц в соцсетях. Поэтому ранее мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку.
Екатерина Мизулина
директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ
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О деле

Ранее источник ТАСС сообщил, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца «Розовое вино — 2» и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.

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