Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступление

По данным министерства, 35-летний Богданов, известный под онлайн-псевдонимом «Кусок», в 2014—2016 годы вместе с сообщниками взломал компьютерные системы частных компаний, работающих с налоговыми данными, и заполучил личную информацию американских граждан, такую как номера социального страхования и даты их рождения. Хакерам удалось получить доступ к этим системам из-за уязвимости в программе удаленного доступа, которой сотрудники пользовались из дома или во время путешествий.
РБК направил запрос в посольство России в США.
Богданова задержали в ноябре 2018 года в Бангкоке, оттуда его экстрадировали в США. Россиянин признал свою вину.
В марте в США к десяти годам тюрьмы приговорили россиянина Сергея Медведева. По данным Минюста США, мужчина был одним из основателей организации Infraud, которая занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных. Сделки проводились на теневой интернет-площадке. Ущерб от преступлений ведомство оценило в $568 млн.