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23:11 (мск), источник: РБК

Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступление

Суд в США приговорил россиянина Антона Богданова к пяти годам тюрьмы за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность, говорится в сообщении американского Минюста. Помимо лишения свободы суд назначил россиянину штраф $476,7 тыс. Подменив информацию в декларациях, хакеры получили на свои счета налоговые вычеты граждан на $1,5 млн.

По данным министерства, 35-летний Богданов, известный под онлайн-псевдонимом «Кусок», в 2014—2016 годы вместе с сообщниками взломал компьютерные системы частных компаний, работающих с налоговыми данными, и заполучил личную информацию американских граждан, такую как номера социального страхования и даты их рождения. Хакерам удалось получить доступ к этим системам из-за уязвимости в программе удаленного доступа, которой сотрудники пользовались из дома или во время путешествий.

Меняя информацию в налоговых декларациях, хакеры добивались перечисления налогового вычета на свои счета, сообщил Минюст. Ущерб от их действий ведомство оценило более чем в $1,5 млн.

РБК направил запрос в посольство России в США.

Богданова задержали в ноябре 2018 года в Бангкоке, оттуда его экстрадировали в США. Россиянин признал свою вину.

В марте в США к десяти годам тюрьмы приговорили россиянина Сергея Медведева. По данным Минюста США, мужчина был одним из основателей организации Infraud, которая занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных. Сделки проводились на теневой интернет-площадке. Ущерб от преступлений ведомство оценило в $568 млн.

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