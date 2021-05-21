Раскрыты подробности коррупционного скандала с закупками лекарств

Ольга Покидышева и Ольга Колотилова были задержаны сотрудниками ФСБ и доставлены в центральное здание Следственного управления России (СКР) в Техническом переулке, где следователь Главного следственного управления (ГСУ) предъявил им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
По ходатайствам следователя ГСУ СКР Басманный суд арестовал их до 19 июля. В Минпромторге подтвердили задержание бывшей и действующей сотрудниц, сообщив, что министерство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, всячески способствует его расследованию.
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил «Ъ», что речь идет о хищении почти 500 млн руб.
«Средства были похищены путем “виртуальной” закупки медикаментов, которые в действительности не производились», — отметил депутат, ссылаясь на свои источники.
В СКР от комментариев воздержались, но, по данным источников «Ъ», близких к следствию, предполагаемые хищения были совершены в 2013—2014 годах, когда Минпромторг объявил несколько конкурсов на закупку лекарств за границей для их последующей сертификации. Сделки проводились не напрямую, а через фирмы-посредники, которые и «кинули» министерство, получив от него деньги, полагает следствие.
Непосредственных расхитителей, по данным «Ъ», задержали и арестовали тем же Басманным райсудом в прошлом году.
Проведя некоторое время под стражей, они начали сотрудничать со следствием, сообщив, что выигрывали контракты благодаря тому, что откатывали деньги чиновникам, а также дарили им дорогостоящие подарки.
Источник сообщил, что, когда следователи проводили у подозреваемых обыски, якобы ничего из списка коррупционных подношений у них не оказалось.
Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток.
В ходе судебных заседаний Ольга Покидышева и Ольга Колотилова свою вину отрицали, утверждая, что не имели отношение к подозрительным контрактам. Защита предлагала ограничится домашними арестами, но суд соответствующие ходатайства отклонил.
Алексей Соковнин, Николай Сергеев