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08:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Раскрыты подробности коррупционного скандала с закупками лекарств

«Ъ» стали известны некоторые подробности уголовного преследования замглавы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольги Покидышевой и бывшего директора этого департамента Ольги Колотиловой, ныне являющейся помощником губернатора Новгородской области. По версии следствия, женщины входили в преступную группу, похитившую полмиллиарда рублей на закупках иностранных лекарств для сертификации в России. Показания о том, что задержанные причастны к хищениям, дали предприниматели, утверждающие, что отблагодарили их деньгами и дорогими подарками.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ольга Покидышева и Ольга Колотилова были задержаны сотрудниками ФСБ и доставлены в центральное здание Следственного управления России (СКР) в Техническом переулке, где следователь Главного следственного управления (ГСУ) предъявил им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По ходатайствам следователя ГСУ СКР Басманный суд арестовал их до 19 июля. В Минпромторге подтвердили задержание бывшей и действующей сотрудниц, сообщив, что министерство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, всячески способствует его расследованию.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил «Ъ», что речь идет о хищении почти 500 млн руб.
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«Средства были похищены путем “виртуальной” закупки медикаментов, которые в действительности не производились», — отметил депутат, ссылаясь на свои источники.

В СКР от комментариев воздержались, но, по данным источников «Ъ», близких к следствию, предполагаемые хищения были совершены в 2013—2014 годах, когда Минпромторг объявил несколько конкурсов на закупку лекарств за границей для их последующей сертификации. Сделки проводились не напрямую, а через фирмы-посредники, которые и «кинули» министерство, получив от него деньги, полагает следствие.

Непосредственных расхитителей, по данным «Ъ», задержали и арестовали тем же Басманным райсудом в прошлом году.

Проведя некоторое время под стражей, они начали сотрудничать со следствием, сообщив, что выигрывали контракты благодаря тому, что откатывали деньги чиновникам, а также дарили им дорогостоящие подарки.
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Источник сообщил, что, когда следователи проводили у подозреваемых обыски, якобы ничего из списка коррупционных подношений у них не оказалось.

Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток.

В ходе судебных заседаний Ольга Покидышева и Ольга Колотилова свою вину отрицали, утверждая, что не имели отношение к подозрительным контрактам. Защита предлагала ограничится домашними арестами, но суд соответствующие ходатайства отклонил.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев

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