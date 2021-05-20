23:08 (мск), источник: РБК
Умер летчик-испытатель Тайгиб Толбоев
В возрасте 64 лет скончался
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«За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
В августе—сентябре 1999 года он вывозил мирных жителей и раненых из района боевых действий, «доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов».
Тайгиб Толбоев родился в 1955 году в ауле Согратль Гунибского района Дагестана. С 1974 года — в Вооруженных силах РФ. В 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. После служил в строевых частях. С 1985 года проходил службу в Центре подготовки
Толбоев принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов, включая «Су-25», «Су-27», «Су-30», «Су-39», некоторых моделей «МиГов» и ракетного вооружения на самолетах «Су».
В августе 1995-го попал в авиакатастрофу, но выжил. До сегодняшнего дня Толбоев занимал должность старшего
Толбоев был удостоен многочисленных государственных званий и наград, среди которых «Заслуженный
Его старший брат Магомед —
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