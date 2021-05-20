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23:08 (мск), источник: РБК

Умер летчик-испытатель Тайгиб Толбоев

В возрасте 64 лет скончался летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана. Он принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов. В 2007 году Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России.

Источник: Пресс-служба главы Дагестана

«За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Более чем за 30 лет службы Толбоев испытал свыше 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, а также участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения, отметили в пресс-службе. Помимо этого, Толбоев участвовал в боях второй чеченской войны.

В августе—сентябре 1999 года он вывозил мирных жителей и раненых из района боевых действий, «доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов».

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Тайгиб Толбоев родился в 1955 году в ауле Согратль Гунибского района Дагестана. С 1974 года — в Вооруженных силах РФ. В 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. После служил в строевых частях. С 1985 года проходил службу в Центре подготовки летчиков-испытателей.

Толбоев принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов, включая «Су-25», «Су-27», «Су-30», «Су-39», некоторых моделей «МиГов» и ракетного вооружения на самолетах «Су».

В августе 1995-го попал в авиакатастрофу, но выжил. До сегодняшнего дня Толбоев занимал должность старшего летчика-испытателя — заместителя начальника 350-го военного представительства Минобороны, аккредитованного при Улан-Удэнском авиационном заводе. Избирался депутатом Народного хурала Бурятии (республиканский парламент).

Толбоев был удостоен многочисленных государственных званий и наград, среди которых «Заслуженный летчик-испытатель России» и «Народный герой Дагестана». За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, полковник Толбоев в 2007 году был удостоен звания Героя России. «Золотую Звезду» ему вручил президент России Владимир Путин.

Его старший брат Магомед — летчик-испытатель и Герой России. Сейчас занимается общественно-политической деятельностью. Дослужился до звания генерал-майора, имеет степень доктора технических наук.

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