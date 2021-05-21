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06:30 (мск), источник: Известия

В России появился антимошеннический сайт

У жертв кибермошенников, а также граждан, которым поступали подозрительные звонки, появился инструмент для борьбы со злоумышленниками.

Источник: Известия

21 мая на Российском интернет-форуме (РИФ-2021) Народный фронт презентует платформу «Мошеловка» или волонтеры против мошенничества. На портале гражданам предлагается «сдать мошеннника»: сообщить, воспользовавшись специальной формой, о противоправных действиях тех, кто охотится за деньгами на счетах граждан.

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Как рассказали «Известиям» организаторы платформы, в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений.

Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, в том числе тех, которые злоумышленники только обкатывают.

Также пострадавшим гражданам предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий (что делать в этой ситуации? куда обращаться?).

Эксперты движения и волонтеры после обработки и систематизации сигналов передадут информацию в ЦБ и правоохранительные органы.

В прошлом году количество мошеннических операций со счетами увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2% до 9,8 млрд рублей, указал в апреле ФинЦЕРТ ЦБ. Чуть ранее регулятор сообщил о том, что большинство киберпреступлений совершается в отношении возрастных граждан (50 лет и старше). Но в последнее время также начала стремительно расти доля молодежи (до 20 лет) среди жертв злоумышленников. В прошлом году на них приходилось уже 4% от пострадавших.

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