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16:14 (мск), источник: РБК

Число погибших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до 10

Причиной смерти людей, работавших на очистных сооружениях, предварительно стал выброс метана. Ранее сообщалось о семи погибших. Как минимум один человек еще находится в коллекторе, пятерых рабочих госпитализировали.

Источник: МЧС РФ

В результате отравления при очистных работах в поселке Дмитриадовка Неклиновского района, под Таганрогом погибли десять человек. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий подтвердил РБК эту информацию. «На данный момент известно о десяти погибших, еще восемь человек доставлены в БСМП. Трех человек госпитализировали в терапевтическое отделение, пятерых — в реанимацию. Они находятся в состоянии разной степени тяжести. Сейчас сложно сказать, все ли были извлечены. Там откачивали воду, полностью ли откачали, я пока не готов сказать», — сообщил он.

«Подняты на поверхность без признаков жизни десять человек, еще одного ищут», — сообщил собеседник «Интерфакса» в скорой помощи. Еще пять человек госпитализированы.

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ТАСС сообщает, что в коллекторе остаются еще несколько человек. «Десять погибли, четверо в больнице, еще несколько в коллекторе», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области сообщили РБК, что данные о количестве погибших и пострадавших уточняются.

Ранее агентства со ссылкой на источники писали о семи погибших и шести пострадавших.

Инцидент во время очистки коллектора сточных вод произошел днем 21 мая. В МЧС сообщили, что занимающиеся работами сотрудники получили отравление. В Городскую больницу скорой медицинской помощи Таганрога поступили пять человек, у всех выявлено отравление разной степени тяжести.

Директор таганрогского «Водоканала» Евгений Плетменцев в качестве возможной причины гибели людей назвал отравление метаном.

«Авария на станции перекачки и выброс метана», — сказал он.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, по факту гибели людей возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи изымают необходимую документацию в МУП «Управление Водоканал» Таганрога.

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