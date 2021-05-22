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01:49 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: В Мурманской области два росгвардейца погибли при высадке из вертолета на борт корабля

На западном берегу Кольского залива во время учений СОБР Росгвардии погибли два бойца. По одним данным, из-за ошибки сотрудника на борту вертолета росгвардейцы не удержались на канате, другие источники сообщают, что подвела амуниция — во время высадки на корабль оборвался трос.

Военное следственное управление СКР по Северному флоту по факту случившегося проводит проверку по статье «Халатность», детали ЧП не разглашаются, передает «СеверПост».

Погибшие — Сергей Фундамент и Виталий Лиханов. Фундамент был участником антитеррористической кампании в Чечне и награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отвагу». Лиханов также в составе откомандированного отряда служил на Северном Кавказе, сообщил «Арктический обозреватель».

В апреле во время учений с парашютом на аэродроме ФИНАМ, расположенном на юго-восточной окраине поселка Большое Грызлово (городской округ Серпухов), погиб командир отделения спецназа «Росич» (подчиняется Росгвардии). Во время прыжка у него не раскрылся парашют. В Росгвардии подтвердили информацию о смерти своего сотрудника. Ведомство также начало проверку и выразило соболезнования семье погибшего.

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