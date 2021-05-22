01:49 (мск), источник: Daily Storm
СМИ: В Мурманской области два росгвардейца погибли при высадке из вертолета на борт корабля
На западном берегу Кольского залива во время учений СОБР Росгвардии погибли два бойца. По одним данным,
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Военное следственное управление СКР по Северному флоту по факту случившегося проводит проверку по статье «Халатность», детали ЧП не разглашаются, передает «СеверПост».
Погибшие — Сергей Фундамент и Виталий Лиханов. Фундамент был участником антитеррористической кампании в Чечне и награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отвагу». Лиханов также в составе откомандированного отряда служил на Северном Кавказе, сообщил «Арктический обозреватель».
В апреле во время учений с парашютом на аэродроме ФИНАМ, расположенном на