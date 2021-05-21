Сейшелы: почему в самой вакцинированной стране мира началась вспышка коронавируса?
На Сейшельских островах от коронавируса вакцинировано больше человек на душу населения, чем в любой другой стране мира. Но число случаев заболевания ковидом на островах, где живет всего около 100 тысяч человек, резко возросло. Почему?
Из тех, кто нуждался в госпитализации, 80% составляли люди, которые не были вакцинированы, у большинства из них имелись другие заболевания.
Более 70% населения Сейшел получили хотя бы одну дозу вакцины, а 63% были полностью вакцинированы с момента начала вакцинации в январе 2021 года.
Насколько эффективны вакцины?
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что китайская Sinopharm имеет эффективность 79% против симптоматической инфекции и эффективна в предотвращении тяжелого течения заболевания и госпитализации.
Однако в целом по всему миру данных о китайских вакцинах недостаточно. В апреле глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Джордж Гау, похоже, усомнился в их эффективности.
«Нам надо решить проблему, заключающуюся в том, что существующие вакцины не обладают очень высокой степенью защиты», — сказал он на пресс-конференции.
Китайская вакцина Sinopharm используется на только на Сейшелах, но и во всем мире | Источник:GETTY IMAGES
Остаются также вопросы о том, насколько эффективна вакцина AstraZeneca против южноафриканского варианта, который распространен на Сейшельских островах.
Исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что AstraZeneca недостаточно эффективна для предотвращения легкого и умеренного течения заболевания.
В исследовании не оценивалась эффективность против тяжелой формы коронавируса, но, по мнению ВОЗ, косвенные данные показывают, что вакцина эффективна.